Torrent: Çok daha iyi olacağız

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent dün basın mensuplarıyla bir araya geldi. Sarı-kırmızılı takımda başarılı olmak istediğini kaydeden İspanyol çalıştırıcı, "Normalde ara dönemde takım çalıştırma taleplerini kabul etmem. Ama Galatasaray ismi ve markasını benimsediğim için teklifi kabul ettim" diye konuştu. Yeni transferlerin takıma katılmasıyla güçleneceklerini ifade eden Torrent, "Kadroda sıkıntılarımız var. Eksikler var. Yeni oyuncuların katılımıyla daha iyi olacağız" ifadesini kullandı.



TUZLA MAÇINDA YORGUNDUK!



Takımı kondisyon ve fizik olarak eksik olduğunu belirten Torrent, 6-2'lik Tuzla mağlubiyetiyle ilgili de konuştu. "Çift idmanlardan takım çok yorulduğu için Tuzla maçına yansıdı" diyen tecrübeli çalıştırıcı, "Trabzonspor karşısında beklediğimden daha iyi oyun vardı ama bu sonuca yansımadı" ifadesini kullandı. Torrent, İnaki Pane'yle ilgili de, "Çok iyi bir kaleci. Gelişime açık" dedi.