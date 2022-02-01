Galatasaray Jesse Sekidika'yı Eyüpspor'a kiraladı

Galatasaray'da transfer döneminin son günlerine girilirken hareketli dakikalar yaşanıyor.

Bafetimbi Gomis ve Inaki Pena'yı kadrosuna katan Aslan, Gustavo Assunçao, Yedlin ve Luyindama ile de yollarını ayırmıştı.

Sarı kırmızılılar son olarak Jesse Sekidika'yı da Eyüpspor'a kiraladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel futbolcumuz Jesse Tamunobaraboye Sekidika'nın satın alma opsiyonlu geçici transferi için Eyüpspor Kulübü ile 2021-2022 sezonu sonuna dek anlaşmaya varılmıştır.

Sekidika, sezonun ilk yarısında a Belçika ekibi OH Leuven'de kiralık olarak forma giymiş ve 2 lig maçında 1 gol atmıştı.