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Tazminat maddesi var

Galatasaray kritik bir döneme girdi. Tarihinin en kötü sezonunu yasayan ve düsme hattının sadece 3 puan üzerinde yer alan sarı-kırmızılılar, bu hafta sonunda Alanyaspor'a konuk olacak. Çıktıgı 3'ü resmi 4 maçta 4 maglubiyet alan Torrent sorgulanmaya baslarken bir yenilgi daha alması halinde gönderilebilecegi belirtiliyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2022 Pazartesi 06:50
Tazminat maddesi var
Galatasaray kritik bir döneme girdi. Tarihinin en kötü sezonunu yasayan ve düsme hattının sadece 3 puan üzerinde yer alan sarı-kırmızılılar, bu hafta sonunda Alanyaspor'a konuk olacak. Çıktıgı 3'ü resmi 4 maçta 4 maglubiyet alan Torrent sorgulanmaya baslarken bir yenilgi daha alması halinde gönderilebilecegi belirtiliyor. Ispanyol hocanın yollanması halinde 600 bin euro tazminat alma hakkı bulundugu ögrenildi.
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