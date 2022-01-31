Tazminat maddesi var

Galatasaray kritik bir döneme girdi. Tarihinin en kötü sezonunu yasayan ve düsme hattının sadece 3 puan üzerinde yer alan sarı-kırmızılılar, bu hafta sonunda Alanyaspor'a konuk olacak. Çıktıgı 3'ü resmi 4 maçta 4 maglubiyet alan Torrent sorgulanmaya baslarken bir yenilgi daha alması halinde gönderilebilecegi belirtiliyor.
Galatasaray kritik bir döneme girdi. Tarihinin en kötü sezonunu yasayan ve düsme hattının sadece 3 puan üzerinde yer alan sarı-kırmızılılar, bu hafta sonunda Alanyaspor'a konuk olacak. Çıktıgı 3'ü resmi 4 maçta 4 maglubiyet alan Torrent sorgulanmaya baslarken bir yenilgi daha alması halinde gönderilebilecegi belirtiliyor. Ispanyol hocanın yollanması halinde 600 bin euro tazminat alma hakkı bulundugu ögrenildi.