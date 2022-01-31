Gedson transferinde işler değişti! Galatasaray derken ezeli rakibe...

Ara transfer döneminde hızlanan Galatasaray, Erick Pulgar, Bafetimbi Gomis ve Inaki Pena'yı kadrosuna kattı. Hamlelerine devam edecek olan sarı-kırmızılılarda gözler Gedson Fernandes'e çevrildi.

GEDSON İÇİN YENİ KARAR!

Geçtiğimiz sezon Cimbom'da kiralık olarak forma giyen Gedson Fernandes gösterdiği performansla dikkat çekmişti. 23 yaşındaki futbolcu için bir süredir yeniden temaslarda bulunan sarı-kırmızılılar yeni bir karar aldı.