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Gedson transferinde işler değişti! Galatasaray derken ezeli rakibe...

Son dakika spor haberi: Benfica'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Gedson Fernandes'in yeni adresi merak konusu oldu. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Galatasaray tişörtüyle paylaşımda bulunan ancak sonrasında silen 23 yaşındaki futbolcunun son durumuyla ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Bir süredir Gedson için temaslarda bulunan sarı-kırmızılılar transferle ilgili yeni bir karar aldı. Öte yandan Portekiz basını, yıldız futbolcu için Beşiktaş'ın devreye girdiğini iddia etti. İşte gündem yaratan gelişmenin detayları... (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2022 Pazartesi 13:10
BURAK ŞENTÜRK
Gedson transferinde işler değişti! Galatasaray derken ezeli rakibe...

Ara transfer döneminde hızlanan Galatasaray, Erick Pulgar, Bafetimbi Gomis ve Inaki Pena'yı kadrosuna kattı. Hamlelerine devam edecek olan sarı-kırmızılılarda gözler Gedson Fernandes'e çevrildi.

Gedson transferinde işler değişti! Galatasaray derken ezeli rakibe...

GEDSON İÇİN YENİ KARAR!
Geçtiğimiz sezon Cimbom'da kiralık olarak forma giyen Gedson Fernandes gösterdiği performansla dikkat çekmişti. 23 yaşındaki futbolcu için bir süredir yeniden temaslarda bulunan sarı-kırmızılılar yeni bir karar aldı.

Gedson transferinde işler değişti! Galatasaray derken ezeli rakibe...

GÜNDEMDEN DÜŞTÜ!
Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre; Gedson Fernandes, Galatasaray'ın transfer gündeminden çıktı. Benfica'nın kadrosunda yer almayacak olan yıldız futbolcuya birçok kulübün talip olduğu ifade edildi.

Gedson transferinde işler değişti! Galatasaray derken ezeli rakibe...

BEŞİKTAŞ DEVREDE!
Galatasaray'ın gündeminden düşen Gedson Fernandes için sarı-kırmızılıların ezeli rakibi Beşiktaş'ın devreye girdiği iddia edildi. Beşiktaş'ın haricinde, Rusya, İtalya, İspanya, Belçika ve Brezilya'dan kulüplerin genç futbolcuya ilgi gösterdiği belirtildi.

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