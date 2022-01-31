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Galatasaray'ın genç yıldızı Bartuğ Elmaz Marsilya'ya imza attı!

Son dakika spor haberi: Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Bartuğ Elmaz'ın transferiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların yeni kontrat teklifini kabul etmeyen 19 yaşındaki oyuncunun yeni adresi Fransa oldu. Ligue 1 ekibi Marsilya ile anlaşan Bartuğ Elmaz, yeni takımına imza attı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2022 Pazartesi 10:24 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2022 Pazartesi 12:29
Anlaşma sağlandı! Galatasaray'ın genç yıldızı Marsilya'ya

Galatasaray'ın genç ön liberosu Bartuğ Elmaz, Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya ile anlaşma sağladı. A Spor'un haberine göre 19 yaşındaki futbolcu yeni takımına imzayı attı.

Galatasaray'ın genç yıldızı Marsilya'ya imza attı!

Sarı-kırmızılılar genç futbolcusu Bartuğ Elmaz'ı yeni sözleşme imzalamaya ikna edememişti. 19 yaşındaki oyuncu sezon sonu için Marsilya ile anlaşmaya vardı. Bartuğ Elmaz Galatasaray'da bu sezon A Takım'la idmanlara çıkıp resmi maçlarda kısa süre bulmuştu.

Anlaşma sağlandı! Galatasaray'ın genç yıldızı Marsilya'ya

Bartuğ Elmaz, Galatasaray'ın Marsilya'yı 4-2 mağlup ettiği karşılaşmanın son dakikalarında forma giyme şansı bulmuştu. Genç futbolcu bu sezon sadece 1 dakika sahada kalabildi.

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