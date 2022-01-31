Galatasaray'ın genç yıldızı Bartuğ Elmaz Marsilya'ya imza attı!

Galatasaray 'ın genç ön liberosu Bartuğ Elmaz , Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya ile anlaşma sağladı. A Spor'un haberine göre 19 yaşındaki futbolcu yeni takımına imzayı attı.

Sarı-kırmızılılar genç futbolcusu Bartuğ Elmaz'ı yeni sözleşme imzalamaya ikna edememişti. 19 yaşındaki oyuncu sezon sonu için Marsilya ile anlaşmaya vardı. Bartuğ Elmaz Galatasaray'da bu sezon A Takım'la idmanlara çıkıp resmi maçlarda kısa süre bulmuştu.