Galatasaray'ın genç yıldızı Bartuğ Elmaz Marsilya'ya imza attı!

Galatasaray'ın genç ön liberosu Bartuğ Elmaz, Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya ile anlaşma sağladı. A Spor'un haberine göre 19 yaşındaki futbolcu yeni takımına imzayı attı.
Galatasaray'ın genç ön liberosu Bartuğ Elmaz, Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya ile anlaşma sağladı. A Spor'un haberine göre 19 yaşındaki futbolcu yeni takımına imzayı attı.
Sarı-kırmızılılar genç futbolcusu Bartuğ Elmaz'ı yeni sözleşme imzalamaya ikna edememişti. 19 yaşındaki oyuncu sezon sonu için Marsilya ile anlaşmaya vardı. Bartuğ Elmaz Galatasaray'da bu sezon A Takım'la idmanlara çıkıp resmi maçlarda kısa süre bulmuştu.
Bartuğ Elmaz, Galatasaray'ın Marsilya'yı 4-2 mağlup ettiği karşılaşmanın son dakikalarında forma giyme şansı bulmuştu. Genç futbolcu bu sezon sadece 1 dakika sahada kalabildi.