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Galatasaray'dan Gedson Fernandes için son teklif! Benfica'yı şikayet etmişti

Transferde gaza basan Galatasaray, Gedson Fernandes için de son aşamaya geldi. Sarı-kırmızılıların, Portekizli yıldızın kulübbü Benfica'ya son teklifini sunduğu ve taraflar arasında anlaşmanın yakın olduğu öğrenildi. İşte Gedson Fernandes transferinde yaşanan son gelişmeler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2022 Pazartesi 06:50
Galatasaray'dan Gedson Fernandes için son teklif! Benfica'yı şikayet etmişti

Şubat'a kadar UEFA'ya yeni kadrosunu bildirmek zorunda olan Galatasaray yönetimi, Gedson Fernandes'i bu akşam İstanbul'a getirmeyi planlıyor. Benfica sözleşmesine 8.5 milyon euro'luk kesin satın alma bedeli koydurmak isterken sarı-kırmızılı yöneticilerin son olarak 1.5 sezon için 1.5 milyon euro kiralama bedeli ve 6 milyon euro da satın alma opsiyonu önerdiği ifade edildi.

ŞİKAYET ETTİ
Bugün anlaşmanın sağlanması ve akşam da Gedson'un İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Başarılı oyuncunun bu transferde aktif rol oynadığı biliniyor. Portekiz basını, son olarak genç oyuncunun, Benfica'yı şikayet ettiğini yazdı. Gedson Fernandes'in kariyer yöneticilerinin, kulüple imzalanan sözleşmelerde genç oyuncuyu ve Benfica'yı aynı anda temsil ettikleri iddia edildi.

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