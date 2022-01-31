GALATASARAY HABERLERİ: Inaki Pena imzayı attı

Spor Toto Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Galatasarya ilk takviyeyi kaleye yaptı.
Sarı-kırmızılılar Barcelona B takımı forması giyen Inaki Pena'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı takım sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Galatasaray'a hoş geldin Inaki Pena" ifadelerine yer verdi.
BARCELONA'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Barcelona'dan yapılan açıklamada, ""Inaki Pena sezon sonuna kadar Galatasaray'a kiralandı. Oyuncunun maaşını Türk kulübü öderken anlaşmada satın alma opsiyonu bulunmuyor." ifadelerine yer verildi.
Galatasaray'a hoş geldin Iñaki Peña! 🧤✍️ pic.twitter.com/tqDxAGgPru— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 31, 2022