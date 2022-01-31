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Bafetimbi Gomis Galatasaray'da! Sözleşmesindeki o madde dikkat çekti

Ara transferde gaza basan Galatasaray, eski yıldızı Bafetimbi Gomis'i yeniden kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, 36 yaşındaki Fransız golcüyü 6 aylığına renklerine bağlarken, golcü oyuncunun sözleşmesindeki o madde ise dkkat çekti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2022 Pazartesi 06:50
Bafetimbi Gomis Galatasaray'da! Sözleşmesindeki o madde dikkat çekti

3.5 senelik hasret nihayet bitti, Galatasaray Bafetimbi Gomis'e kavuştu. Milyonlarca sarı-kırmızılı yüreğin beklediği haber geldi. Al Hilal kulübü ile olan sözleşmesini fesheden 36 yaşındaki Fransız futbolcu ile dün gerçekleştirilen görüşmede anlaşma sağlandı. 1.84 boyundaki forvet 'parçalı' forma ile yarım kalan hikayesini tamamlamak için "Evet" dedi.

10 GOL ATARSA SÖZLEŞMESİ UZAYACAK

Fotomaç, yapılan anlaşmanın detaylarına da ulaştı. Buna göre dört ay için 650 bin euro'yu kabul eden tecrübeli yıldızın sözleşmesi, sezonun ikinci yarısında 10 gol atarsa direkt olarak bir sezon daha uzayacak. Mukavelenin devam etmesi durumunda 1.3 milyon euro daha ödenecek Gomis, Alanyaspor maçında sahada yer alacak.

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