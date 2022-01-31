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Arda 35’e bastı

Muslera'dan sonra Galatasaray'ın en tecrübeli ismi olan Arda Turan dün 35 yaşına bastı. Sarı- kırmızılı kulüp, sosyal medyadan yıldız oyuncu için bir kutlama mesajı yayınlarken taraftarlar da kaptanı unutmadı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2022 Pazartesi 06:50
Arda 35’e bastı
Muslera'dan sonra Galatasaray'ın en tecrübeli ismi olan Arda Turan dün 35 yaşına bastı. Sarı- kırmızılı kulüp, sosyal medyadan yıldız oyuncu için bir kutlama mesajı yayınlarken taraftarlar da kaptanı unutmadı. Arda'nın yeni yaşını kutlayan sarı-kırmızılılar, takımı bir an önce toparlaması gerektiğini de hatırlatmayı ihmal etmedi.
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