Arda 35’e bastı

Muslera'dan sonra Galatasaray'ın en tecrübeli ismi olan Arda Turan dün 35 yaşına bastı. Sarı- kırmızılı kulüp, sosyal medyadan yıldız oyuncu için bir kutlama mesajı yayınlarken taraftarlar da kaptanı unutmadı.
Muslera'dansonra Galatasaray'ın en tecrübeli ismi olan Arda Turan dün 35 yaşına bastı. Sarı- kırmızılı kulüp, sosyal medyadan yıldız oyuncu için bir kutlama mesajı yayınlarken taraftarlar da kaptanı unutmadı. Arda'nın yeni yaşını kutlayan sarı-kırmızılılar, takımı bir an önce toparlaması gerektiğini de hatırlatmayı ihmal etmedi.