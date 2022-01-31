Antalya yolcusu

Tuzla maçı sonrasında iki gün izin yapan Galatasaraylı oyuncular bugün Florya'da toplanacak. Takımın performansından memnun olmayan Torrent, Alanya maçı için takımı kampa almak isterken sarı- kırmızılı ekip yarın Antalya'nın yolunu tutacak.
Tuzla maçı sonrasında iki gün izin yapan Galatasaraylı oyuncular bugün Florya'da toplanacak. Takımın performansından memnun olmayan Torrent, Alanya maçı için takımı kampa almak isterken sarı- kırmızılı ekip yarın Antalya'nın yolunu tutacak. Galatasaray, Pazar akşamı oynanacak Alanya maçı sonrasında İstanbul'a dönecek.