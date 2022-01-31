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Antalya yolcusu

Tuzla maçı sonrasında iki gün izin yapan Galatasaraylı oyuncular bugün Florya'da toplanacak. Takımın performansından memnun olmayan Torrent, Alanya maçı için takımı kampa almak isterken sarı- kırmızılı ekip yarın Antalya'nın yolunu tutacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2022 Pazartesi 06:50
Antalya yolcusu
Tuzla maçı sonrasında iki gün izin yapan Galatasaraylı oyuncular bugün Florya'da toplanacak. Takımın performansından memnun olmayan Torrent, Alanya maçı için takımı kampa almak isterken sarı- kırmızılı ekip yarın Antalya'nın yolunu tutacak. Galatasaray, Pazar akşamı oynanacak Alanya maçı sonrasında İstanbul'a dönecek.
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