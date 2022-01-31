Anlaşma sağlandı! Galatasaray'ın genç yıldızı Marsilya'ya

Marsilya'nın Kerem Aktürkoğlu'nu transfer edeceği iddiaları gündeme gelse de sarı-kırmızılıların genç ön liberosu Bartuğ Elmaz'ın Fransız deviyle anlaştığı ortaya çıktı.
Marsilya'nın Kerem Aktürkoğlu'nu transfer edeceği iddiaları gündeme gelse de sarı-kırmızılıların genç ön liberosu Bartuğ Elmaz'ın Fransız deviyle anlaştığı ortaya çıktı.
Akşam'ın haberine göre; Marsilya transfer yasağını kaldırdığı gibi Bartuğ Elmaz'ı kadrosuna katacak. Hatırlanacağı üzere Marsilya'nın Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a 10 milyon euro ödemeye hazır olduğu iddia edilmişti.
Galatasaray genç futbolcusu Bartuğ Elmaz'ı yeni sözleşme imzalamaya ikna edememişti. Bartuğ'un sezon sonu için Marsilya ile anlaştığı öğrenildi. 19 yaşındaki oyuncu Bartuğ Elmaz Galatasaray'da bu sezon A Takım'la idmanlara çıkıp resmi maçlarda kısa süre bulmuştu.
Altyapısından yetiştiği sarı kırmızılı kulübün teklifini kabul etmeyen ve sözleşme uzatmayan Elmaz Fransa'nın Marsilya takımı ile anlaştı. Elmaz sezon sonu için geçerli olacak anlaşma ile Marsilya'nın futbolcusu olacak.
Fatih Terim döneminde A Takım'da fazla forma şansı bulamayan Bartuğ Elmaz, Domenec Torrent tarafından da tercih edilmedi. Transferdeki tek engel Marsilya'nın iki dönemlik transfer yasağının bulunması. Fransız devi transfer yasağını kaldırır kaldırmaz genç futbolcuyu kadrosuna katacak.
Bartuğ Elmaz, Galatasaray'ın Marsilya'yı 4-2 mağlup ettiği karşılaşmanın son dakikalarında forma giyme şansı bulmuştu. Genç futbolcu bu sezon sadece 1 dakika sahada kalabildi.