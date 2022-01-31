Anlaşma sağlandı! Galatasaray'ın genç yıldızı Marsilya'ya

Akşam'ın haberine göre; Marsilya transfer yasağını kaldırdığı gibi Bartuğ Elmaz'ı kadrosuna katacak. Hatırlanacağı üzere Marsilya'nın Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a 10 milyon euro ödemeye hazır olduğu iddia edilmişti.