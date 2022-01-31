Altay’la anlaşma sağlanamadı

Galatasaray'ın İnaki Pena'yla anlaşmadan önce Altay'ın kalecisi Mateusz Lis'e de talip olduğu iddia edildi. Sarı-kırmızıların, 24 yaşındaki kaleci için 1.5 milyon euro önerdiği, Altay yönetiminin ise 2.5 milyon euro talep ettiği, bu nedenle anlaşma sağlanamadığı bildirildi.
Galatasaray'ınİnaki Pena'yla anlaşmadan önce Altay'ın kalecisi Mateusz Lis'e de talip olduğu iddia edildi. Sarı-kırmızıların, 24 yaşındaki kaleci için 1.5 milyon euro önerdiği, Altay yönetiminin ise 2.5 milyon euro talep ettiği, bu nedenle anlaşma sağlanamadığı bildirildi.