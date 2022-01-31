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Altay’la anlaşma sağlanamadı

Galatasaray'ın İnaki Pena'yla anlaşmadan önce Altay'ın kalecisi Mateusz Lis'e de talip olduğu iddia edildi. Sarı-kırmızıların, 24 yaşındaki kaleci için 1.5 milyon euro önerdiği, Altay yönetiminin ise 2.5 milyon euro talep ettiği, bu nedenle anlaşma sağlanamadığı bildirildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2022 Pazartesi 06:50
Altay’la anlaşma sağlanamadı
Galatasaray'ın İnaki Pena'yla anlaşmadan önce Altay'ın kalecisi Mateusz Lis'e de talip olduğu iddia edildi. Sarı-kırmızıların, 24 yaşındaki kaleci için 1.5 milyon euro önerdiği, Altay yönetiminin ise 2.5 milyon euro talep ettiği, bu nedenle anlaşma sağlanamadığı bildirildi.
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