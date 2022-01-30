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SON DAKİKA: Galatasaray Erick Pulgar'ı kiraladı!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de zor günler geçiren Galatasaray transferde gaza bastı. Sarı-kırmızılılar, 28 yaşındaki orta saha Erick Pulgar'ın kiralanması konusunda Fiorentina ile anlaştı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2022 Pazar 21:17 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2022 Pazar 21:29
SON DAKİKA: Galatasaray Erick Pulgar'ı kiraladı!

Spor Toto Süper Lig'de kötü günler geçiren fakat UEFA Avrupa ligi'nde grubu lider tamamlayanGalatasaray, Fiorentina'da forma giyen Erick Pulgar'ı kiraladı. Sarı-kırmızılılar Serie A ekibi Fiorentina'yla Şilili futbolcunun kiralanması konusunda anlatı.

8 MAÇTA OYNADI

Fiorentina'da forma şansı bulmakta zorlanan Erick Pulgar bu sezon 8 maçta süre alabildi. 28 yaşındaki önlibero bu müsabakalarda 1 asist yaptı. Tecrübeli oyuncu gol katkısı sağlayamadı.

Serie A ekibinde gözden çıkarılan Erick Pulgar'ın Fiorentina ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erecek. Şilili orta sahanın güncel piyasa değeri 8 milyon 500 bin euro olarak gösteriliyor.

ERICK PULGAR KİMDİR?

Erick Pulgar 15 Ocak 1994 tarihinde Şili'nin Antofagasta kentinde dünyaya geldi.

19 yaşında profesyonel olan Pulgar 4 yıl süreyle Antofagasta'da kaldıktan sonra ülkenin lokomotif kulüplerinden Universidad Catolica'ya bedelsiz olarak transfer oldu. 9 yıllık profesyonel futbol hayatının en çarpıcı başarısını da bu yıllarda elde etti.

Erick Pulgar, kariyerinin ilk büyük transferini Bologna'ya geçerek gerçekleştirdi.

9 Temmuz 2019 tarihinde Fiorentina, Bologna'ya 12.3 milyon Euro bonservis bedeli ödedi ve Erick Pulgar'ı kadrosuna kattı.

Fiorentina ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Pulgar'ın piyassa değeri ise 8.5 milyon Euro.

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