Haberler Galatasaray Okan Kocuk'tan transfer açıklaması! Galatasaray'a geri dönecek mi?

Okan Kocuk'tan transfer açıklaması! Galatasaray'a geri dönecek mi?

Galatasaray'dan kiralık olarak Giresunspor'da forma giyen Okan Kocuk, geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Tecrübeli file bekçisi, şu anda Giresunspor'un oyuncusu olduğunu ve Galatasaray'a daha üçlü geri dönmek istediğini söyledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2022 Pazar 20:53
Okan Kocuk'tan transfer açıklaması! Galatasaray'a geri dönecek mi?

Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisini elinde bulunduran Galatasaray'a geri döneceği konuşulan Okan Kocuk, geleceğine ilişkin TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Kiralanmayı kendisinin istediğini söyleyen Kocuk, "Ben şu anda Giresunspor'un oyuncusuyum. Takımım ve kendim için %100'ümü vermek istiyorum. Galatasaray'a daha güçlü geri dönmek istiyorum. "Türkiye Ligi'nde ben de varım" demek için kiralanmak istedim." dedi.

Kosova Milli Takımı'ndan teklif olmadığını ve Türk Milli Takımı'nda oynamak istediğini dile getiren file bekçisi, "5-6 yıl önce Kosova Milli Takımı'ndan bir davet oldu, düşünmedim. Ben, Türkiye Milli Takımı için savaşmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

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