Haberler Galatasaray İspanyollardan transfer müjdesi! İşte Galatasaray'ın Amadou Diawara'ya ödeyeceği rakam

İspanyollardan transfer müjdesi! İşte Galatasaray'ın Amadou Diawara'ya ödeyeceği rakam

Süper Lig'de 23. hafta sonunda küme düşme tehlikesi ile karşı karşıya kalan Galatasaray, ara transfer döneminin sonuna doğru çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılıların gündeminde yer alan Diawara ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İspanyol basını, yıldız ismin Galatasaray'a çok yakın olduğunu duyururken ödenecek rakamı da yazdı. (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2022 Pazar 13:23
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
İspanyollardan transfer müjdesi! İşte Galatasaray'ın Amadou Diawara'ya ödeyeceği rakam

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Galatasaray, ara transfer döneminde takımını 6 numara ile güçlendirecek. Birçok isimle görüşen Galatasaray'ın listesinde Amadou Diawara da bulunuyordu.

İspanyollardan transfer müjdesi! İşte Galatasaray'ın Amadou Diawara'ya ödeyeceği rakam

İspanyol basını; Valencia, Spezia, Fulham, Cagliari ve Sampdoria'dan teklifler alan Diawara'ya en iyi teklifi Galatasaray'ın yaptığını yazdı.

Haberde, "İstanbul kulübü, birkaç operasyondan daha iyi bir ekonomik performans elde etmek için piyasanın son günlerini değerlendirmek istiyor ve bunlardan biri de Mourinho'nun Roma'sının oyuncusu olacak." denildi.

İspanyollardan transfer müjdesi! İşte Galatasaray'ın Amadou Diawara'ya ödeyeceği rakam

Gineli orta sahasın transferinin satın alma opsiyonlu kiralık mı olacağı yoksa doğrudan bonservisiyle mi gideceği henüz belli değil. Fotomaç'ın haberine göre İspanyollar, Galatasaray'ın Diawara'ya yıllık 2 milyon Euro'dan fazla bir ücret vermeyi kabul ettiğini duyurdu.

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