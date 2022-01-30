İspanyollardan transfer müjdesi! İşte Galatasaray'ın Amadou Diawara'ya ödeyeceği rakam

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Galatasaray, ara transfer döneminde takımını 6 numara ile güçlendirecek. Birçok isimle görüşen Galatasaray'ın listesinde Amadou Diawara da bulunuyordu.
Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Galatasaray, ara transfer döneminde takımını 6 numara ile güçlendirecek. Birçok isimle görüşen Galatasaray'ın listesinde Amadou Diawara da bulunuyordu.
İspanyol basını; Valencia, Spezia, Fulham, Cagliari ve Sampdoria'dan teklifler alan Diawara'ya en iyi teklifi Galatasaray'ın yaptığını yazdı.
Haberde, "İstanbul kulübü, birkaç operasyondan daha iyi bir ekonomik performans elde etmek için piyasanın son günlerini değerlendirmek istiyor ve bunlardan biri de Mourinho'nun Roma'sının oyuncusu olacak." denildi.
Gineli orta sahasın transferinin satın alma opsiyonlu kiralık mı olacağı yoksa doğrudan bonservisiyle mi gideceği henüz belli değil. Fotomaç'ın haberine göre İspanyollar, Galatasaray'ın Diawara'ya yıllık 2 milyon Euro'dan fazla bir ücret vermeyi kabul ettiğini duyurdu.