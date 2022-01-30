İspanyollardan transfer müjdesi! İşte Galatasaray'ın Amadou Diawara'ya ödeyeceği rakam

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Galatasaray, ara transfer döneminde takımını 6 numara ile güçlendirecek. Birçok isimle görüşen Galatasaray'ın listesinde Amadou Diawara da bulunuyordu.

İspanyol basını; Valencia, Spezia, Fulham, Cagliari ve Sampdoria'dan teklifler alan Diawara'ya en iyi teklifi Galatasaray'ın yaptığını yazdı. Haberde, "İstanbul kulübü, birkaç operasyondan daha iyi bir ekonomik performans elde etmek için piyasanın son günlerini değerlendirmek istiyor ve bunlardan biri de Mourinho'nun Roma'sının oyuncusu olacak." denildi.