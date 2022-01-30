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Galatasaray'a geri dönen Bafetimbi Gomis'ten paylaşım geldi! "Gülümsemem her şeyi anlatıyor"

Galatasaray'la yeniden anlaşmaya varan Bafetimbi Gomis'ten paylaşım geldi. Fransız golcü, Galatasaray döneminden bir fotoğrafını paylaşıp, "Güzel bir haber aldığınızda... Gülümsemem her şeyi anlatıyor..." ifadesini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2022 Pazar 18:08
Galatasaray'a geri dönen Bafetimbi Gomis'ten paylaşım geldi! "Gülümsemem her şeyi anlatıyor"

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda hedefi kalmayan ancak Avrupa Ligi'nde adını son 16 turuna yazdıran Galatasaray, ara transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Gol yollarında sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılılar, bu bölgedeki eksikliği eski yıldızı Bafetimbi Gomis'le anlaşarak giderdi.

Cimbom'a geri dönen Fransız futbolcu ise anlaşma sonrası ilk paylaşımını yaptı.

Gomis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Galatasaray döneminden bir fotoğrafına yer verip, "Güzel bir haber aldığınızda... Gülümsemem her şeyi anlatıyor..." ifadesini kullandı.

İşte o paylaşım:

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