GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Steve Mandanda gerçeğini böyle açıkladılar! Meğer Galatasaray...

Bir süredir kalesini sağlama almak isteyen Galatasaray, arayışını sürdürüyordu. Sarı-kırmızılılar, Barcelona'nın B takımında forma giyen Inaki Pena'yla anlaşmaya vardı.
Aslan'ın transfer listesinde yer alan isimlerden biri de Steve Mandanda'ydı. Sarı-kırmızılıların ilgilendiği deneyimli kaleci için birçok takımın devrede olduğu iddia edilmişti ancak Fransız basınından L'Equipe, dikkat çeken bir haber yayınladı.
Haberde Olympique Marsilya'da ikinci kaleci konumuna düşen Steve Mandanda için tek teklifin Galatasaray'dan geldiği ancak tecrübeli eldivenin takımında kalmak istediği ve bu teklifi geri çevirdiği ifade edildi.