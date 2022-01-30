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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Steve Mandanda gerçeğini böyle açıkladılar! Meğer Galatasaray...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Bir süredir kaleci arayışında olan Galatasaray'ın gündemine Marsilya forması giyen deneyimli eldiven Steve Mandanda gelmişti. Fransız basını o gerçeği açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2022 Pazar 08:35
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Steve Mandanda gerçeğini böyle açıkladılar! Meğer Galatasaray...

Bir süredir kalesini sağlama almak isteyen Galatasaray, arayışını sürdürüyordu. Sarı-kırmızılılar, Barcelona'nın B takımında forma giyen Inaki Pena'yla anlaşmaya vardı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Steve Mandanda gerçeğini böyle açıkladılar! Meğer Galatasaray...

Aslan'ın transfer listesinde yer alan isimlerden biri de Steve Mandanda'ydı. Sarı-kırmızılıların ilgilendiği deneyimli kaleci için birçok takımın devrede olduğu iddia edilmişti ancak Fransız basınından L'Equipe, dikkat çeken bir haber yayınladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Steve Mandanda gerçeğini böyle açıkladılar! Meğer Galatasaray...

Haberde Olympique Marsilya'da ikinci kaleci konumuna düşen Steve Mandanda için tek teklifin Galatasaray'dan geldiği ancak tecrübeli eldivenin takımında kalmak istediği ve bu teklifi geri çevirdiği ifade edildi.

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