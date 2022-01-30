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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da yabancı kontenjanını açmak için gönderilecek isimler netleşti!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Son olarak Tuzlaspor'la oynanan hazırlık maçında alınan 6-2'lik yenilgi Galatasaray yönetimini harekete geçirdi. Golcü transferinde Gomis'le yakın temas kuran sarı-kırmızılılar, yabancı kontenjanında yer açmak için gönderilecek isimleri belirledi. İşte detaylar... (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2022 Pazar 09:56
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da yabancı kontenjanını açmak için gönderilecek isimler netleşti!

Fatih Terim'in gönderilmesinden sonra göreve gelen İspanyol hoca Domenec Torrent ise çıktığı 3 maçı da kaybetti. Ara transfer döneminin son günlerine yaklaşılırken Galatasaray'da transfer operasyonu ve temizlik harekatı da başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da yabancı kontenjanını açmak için gönderilecek isimler netleşti!

Lige verilen arada hazırlık maçında alınan 6-2'lik Tuzlaspor yenilgisi, Galatasaray'da yönetimin acil eylem planını devreye sokmasına sebep oldu. Yapılacak takviyeler için elini çabuk tutma kararı alan sarı-kırmızılılar, gönderilecek isimler için de düğmeye bastı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da yabancı kontenjanını açmak için gönderilecek isimler netleşti!

Forvet transferinde Gomis beklemede. St. Etienne'den teklif alan 36 yaşındaki golcünün önceliği Galatasaray... Ancak yabancı kontenjanı dolu. Sabah'ta yer alan habere göre Luyindama ile birlikte Babel-Morutan ikilisinden biri gönderilecek.

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