Galatasaray Nef'te 8 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı

- Sarı-kırmızılıların, FIBA Şampiyonlar Ligi 'nde yarın oynayacağı MHP Riesen maçı 14 Mart Pazartesi gününe ertelendi

Galatasaray Kulübü, erkek basketbol takımında 8 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 7 sporcu ile bir personelin testinin pozitif olduğu, izolasyon ve tedavi süreçlerinin başladığı belirtildi.

Açıklamada, erkek basketbol takımının oynayacağı 2 mücadelenin ertelendiği açıklandı.

Sarı-kırmızılıların, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynayacağı MHP Riesen maçının 14 Mart Pazartesi gününe, 3 Şubat Perşembe günü yapması gereken Hapoel U-Net Holon müsabakasının ise 2 Mart Çarşamba gününe ertelendiği ifade edildi.