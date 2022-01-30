GALATASARAY HABERLERİ: Mostafa Mohamed'e Arabistan'dan talip var

Şu sıralarda Afrika Uluslar Kupası'nda Mısır formasıyla mücadele eden Galatasaraylı Mostafa Mohamed'e Arabistan'dan talip var.
Şu sıralarda Afrika Uluslar Kupası'nda Mısır formasıyla mücadele eden Galatasaraylı Mostafa Mohamed'e Arabistan'dan talip var.
Sarı kırmızılı takım bugün yabancı sınırlaması nedeniyle kadroda boşluk yaratmak amacıyla Kongolu futbolcu Luyindama'yı Suudi Arabistan takımı Al Taawon'a kiraladı.
Ajansspor'un haberine göre; Christian Luyindama'yı kadrosuna katan Suudi Arabistan ekibi Al-Taawon, Mostafa Mohamed için de bir teklif yaptı. Galatasaray yönetiminin Arabistan ekibinden iyi bir teklif gelmesi halinde transfere onay vereceği söyleniyor.
Sarı - kırmızılılar Mostafa Mohamed'in bonservisini Mısır ekibi Zamalek'ten 4 milyon dolar karşılığında almıştı.