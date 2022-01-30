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GALATASARAY HABERLERİ: Mostafa Mohamed'e Arabistan'dan talip var

Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de kötü günler geçiren Galatasaray'da Luyindama'nın yeni adresi belli oldu. Suudi Arabistan takımı Al Taawon, Luyindama'yı kiralık olarak kadrosuna kattı. Suudi Rabistan ekibi Mostafa Mohamed için de Galatasaray'a teklif yaptı. İşte detaylar... (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2022 Pazar 19:27
GALATASARAY HABERLERİ: Mostafa Mohamed'e Arabistan'dan talip var

Şu sıralarda Afrika Uluslar Kupası'nda Mısır formasıyla mücadele eden Galatasaraylı Mostafa Mohamed'e Arabistan'dan talip var.

GALATASARAY HABERLERİ: Mostafa Mohamed'e Arabistan'dan talip var

Sarı kırmızılı takım bugün yabancı sınırlaması nedeniyle kadroda boşluk yaratmak amacıyla Kongolu futbolcu Luyindama'yı Suudi Arabistan takımı Al Taawon'a kiraladı.

GALATASARAY HABERLERİ: Mostafa Mohamed'e Arabistan'dan talip var

Ajansspor'un haberine göre; Christian Luyindama'yı kadrosuna katan Suudi Arabistan ekibi Al-Taawon, Mostafa Mohamed için de bir teklif yaptı. Galatasaray yönetiminin Arabistan ekibinden iyi bir teklif gelmesi halinde transfere onay vereceği söyleniyor.

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