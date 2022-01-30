GALATASARAY HABERLERİ: Mostafa Mohamed'e Arabistan'dan talip var

Şu sıralarda Afrika Uluslar Kupası'nda Mısır formasıyla mücadele eden Galatasaraylı Mostafa Mohamed 'e Arabistan 'dan talip var.

Ajansspor'un haberine göre; Christian Luyindama'yı kadrosuna katan Suudi Arabistan ekibi Al-Taawon, Mostafa Mohamed için de bir teklif yaptı. Galatasaray yönetiminin Arabistan ekibinden iyi bir teklif gelmesi halinde transfere onay vereceği söyleniyor.