SPOR HABERİ - Galatasaray'da flaş Diagne gelişmesi! İkinci yarı...

Yeni transferlerini 2 Şubat'a kadar Avrupa Ligi listesine ekleyecek olan Galatasaray'da ayrılıklar da kapıda... Assunçao ve Yedlin'in ardından Luyindama kiralık gönderilecek. En az 2 ay daha sahalardan uzak kalacağı belirtilen Diagne'nin de lisansının askıya alınması gündemde. Galatasaray'ın başında çıktığı 4 maçı da kaybeden Torrent, yeni transferlerine göre kadrosunu değiştirecek. Kaleyi Bürki'ye teslim edecek İspanyol teknik adam, orta saha merkezini Guilavogui-Gedson ikilisiyle oluşturacak, Halil'i 10 numaraya çekip gol sorununu Gomis'le çözecek.