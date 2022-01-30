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SPOR HABERİ - Galatasaray'da flaş Diagne gelişmesi! İkinci yarı...

Spor haberi... Transfer temaslarını sürdüren Galatasaray'da ayrılıklar da kapıda... Assunçao ve Yedlin'in ardından Luyindama'nın da kiralık gönderilmesi gündemdeyken, en az 2 ay daha sahalarda uzak kalacak olan Diagne'nin de lisansı askıya alınabilir. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2022 Pazar 06:50
SPOR HABERİ - Galatasaray'da flaş Diagne gelişmesi! İkinci yarı...

Yeni transferlerini 2 Şubat'a kadar Avrupa Ligi listesine ekleyecek olan Galatasaray'da ayrılıklar da kapıda... Assunçao ve Yedlin'in ardından Luyindama kiralık gönderilecek. En az 2 ay daha sahalardan uzak kalacağı belirtilen Diagne'nin de lisansının askıya alınması gündemde. Galatasaray'ın başında çıktığı 4 maçı da kaybeden Torrent, yeni transferlerine göre kadrosunu değiştirecek. Kaleyi Bürki'ye teslim edecek İspanyol teknik adam, orta saha merkezini Guilavogui-Gedson ikilisiyle oluşturacak, Halil'i 10 numaraya çekip gol sorununu Gomis'le çözecek.

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