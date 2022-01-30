SPOR HABERİ - Josuha Guilavogui transferinde Galatasaray'a dev rakip! Bordeaux....

Taylan ve Berkan'ın performansından memnun olmayan ve uzun süredir defansif orta saha arayan Galatasaray, Josuha Guilavogui'nin üzerinde yoğunlaştı. 31 yaşındaki Fransız ön liberonun, Gedson'un aksine kiralık olarak değil bonservisiyle alınması gündemde... Görüşmeler olumlu ilerlerken Bordeaux'nun devreye girmesi sıkıntı yarattı. Galatasaray'ın fiyat artırıp transferi bitireceği belirtiliyor. Yine anlaşma sağlanamazsa Roma'da forma giyen Diawara masada olan diğer isim...

Saint-Etienne altyapısında yetişen Guilavogui, Atletico Madrid ve Wolfsburg formaları giydi. 31 yaşındaki Fransız, 366 maçta 20 gol, 13 asist üretti.