Başaev istifa etti

Başev'in ayrılığının ardından bir açıklama yayınlayan Başkan Burak Elmas duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Elmas, "Göreve başladığından bu yana Başev'e yöneltilen mesnetsiz ithamları üzüntüyle karşılıyor, hiçbir maddi karşılık almadan verdiği değerli hizmetleri için teşekkür ediyorum" dedi.

ELMAS: GÖREVDEYİZ

Dİvan Kurulu toplantısında konuşan Başkan Burak Elmas, güven oylamasına gerek olmadığını söyledi. Elmas, "Her eleştiriye saygım var. Bu ateşten gömleği giymeyi herkes istemedi. Seçimle ben başkan seçildim. Güvenoyu ihtiyacı söyleniyor da kime göre neye göre? Biz buradayız, görevimizin başındayız. G.Saray'ın sorunları çözülmüyor ve her geçen gün büyüyor. Galatasaray'ı bu zor durumdan cesaretle çıkaracağız" dedi.