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SON DAKİKA - Galatasaray'da istifa resmen açıklandı!

Son dakika spor haberi: Galatasaray yönetiminde istifa resmen açıklandı. Sarı-kırmızılılardan KAP'a yapılan duyuruda,  İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapan Hande Ocak Başev'in istifa ettiği ifade edildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2022 Cumartesi 10:51 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2022 Cumartesi 11:16
SON DAKİKA - Galatasaray'da istifa resmen açıklandı!

Galatasaray Yönetimi'nde istifa resmen açıklandı. Sarı-kırmızılı kulüpte İcra Kurulu Başkanlığı görevini üstlenen Hande Ocak Başev'in istifa ettiği KAP'a (Kamuoyu Aydınlatma Platformu) bildirildi.

KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarında İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapan Sayın Hande Ocak Başev istifa etmiştir. Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunulur."


BURAK ELMAS'TAN AÇIKLAMA!
Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, sosyal medya hesabından, Hande Ocak Başev'in istifası hakkında paylaşımda bulundu. Elmas, "Galatasaray İcra Kurulu Başkanı Hande Ocak Başev, tüm görevlerinden ayrılmıştır. Göreve başladığından beri Sayın Başev'in kişiliğine yöneltilen mesnetsiz ithamları üzüntüyle karşılıyor; hiçbir maddi karşılık almadan verdiği hizmetler için şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.


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