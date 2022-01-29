İtalyanlar açıkladı! Galatasaray'ın Dennis Man teklifi reddedildi

Süper Lig'de küğmde düşme tehlikesi yaşayan Galatasaray, transferde de henüz imza attıramadı. Sarı kırmızılılar, kaleci ve orta saha transferine öncelik verse de Fatih Terim döneminden bu yana Dennis Man'e olan ilgi de sürüyordu.

İtalyan basını, Parma'dan ayrılıp ayrılmayacağı belirsizliğini koruyan Rumen futbolcuyu manşetlerine taşıdı. Buna göre geçtiğimiz sezon 13 milyon Euro'luk yatırım yapılan Dennis Man, Parma'da kalabilir.

İtalyan kulübünün Dennis Man'den zarar etmek istemediği ve bu nedenle 'zorunlu satın alma' maddesi bulunmadığı için, Sampdoria ve Galatasaray'ın tekliflerini reddettiği yazıldı.