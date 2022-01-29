Galatasaray'ın Tuzlaspor yenilgisi Brezilya basınında! Şok Torrent yorumu

Süper Lig'de bu sezon küme düşme tehlikesi yaşayan Galatasaray, verilen milli arada TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor ile hazırlık maçına çıktı. Aslan, sahadan 6-2 mağlup ayrıldı.

Brezilya basını bu maça geniş yer ayırırken, bu mağlubiyetin ilk 3 resmi maçında da yenilen Torrent'e olan güvensizliği artırdığı yazıldı.

"TEDİRGİNLİK YARATIYOR"

Haberde; "Domenec Torrent, Galatasaray için tedirginlik ve şüphe yaratmaya devam ediyor. 2. ligde 10. sırada bulunan rakip daha dişli çıktı ve Torrent'in takımını bozguna uğrattı." denildi.