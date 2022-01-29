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Galatasaray'ın Tuzlaspor yenilgisi Brezilya basınında! Şok Torrent yorumu

Süper Lig'e verilen milli arada hazırlık maçı düzenleyen Galatasaray, Tuzlaspor ile karşılaştı. Aslan sahadan 6-2 mağlup ayrılırken, bu flaş skor Brezilya basınında da gündem oldu. İşte o haber ve şok Domenec Torrent yorumu... (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2022 Cumartesi 09:38
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Galatasaray'ın Tuzlaspor yenilgisi Brezilya basınında! Şok Torrent yorumu

Süper Lig'de bu sezon küme düşme tehlikesi yaşayan Galatasaray, verilen milli arada TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor ile hazırlık maçına çıktı. Aslan, sahadan 6-2 mağlup ayrıldı.

Brezilya basını bu maça geniş yer ayırırken, bu mağlubiyetin ilk 3 resmi maçında da yenilen Torrent'e olan güvensizliği artırdığı yazıldı.

"TEDİRGİNLİK YARATIYOR"

Haberde; "Domenec Torrent, Galatasaray için tedirginlik ve şüphe yaratmaya devam ediyor. 2. ligde 10. sırada bulunan rakip daha dişli çıktı ve Torrent'in takımını bozguna uğrattı." denildi.

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