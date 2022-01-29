Galatasaray'ın listesindeki Diawara'dan kötü haber geldi

6 numara transferi için büyük çaba harcayan Galatasaray'ın en önemli hedeflerinden birisi Amadou Diawara...

Gineli futboluyu sezon sonuna kiralamak için Roma ile anlaşmaya varan Sarı-Kırmızılılar'a kötü haber geldi.

Takvim'in derlediği habere göre; Diawara'nın menajeri Daniele Piraino, La Gazetta Dello Sport'a yaptığı açıklamada yıldız futbolcunun Roma'dan ayrılacaklarını doğruladı ancak, "Valencia'ya gitmek istiyor" dedi. Roma Genel Menajeri Tiago Pinto ile yaptıkları görüşmenin ayrıntılarını anlatan menajer Piraino, "İtalya ve Fransa'dan teklifler alıyoruz. Ama Amadou'nun hayali Valencia için oynamak" diye konuştu.