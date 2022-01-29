Galatasaray'da transfer bombaları patlayacak! İşte Luis Campos'un ilk icraatleri

57 yaşındaki sportif direktörün ilk icraatı ise hem Torrent'in isteği hem de kendi raporlarında yer alan olmazsa olmaz iki orta saha transferini belirlemek olacak. Campos da Gedson Fernandes ismi için onay verirken bir de ön libero takviyesi için Elmas'a detaylı bir liste verecek.