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Galatasaray'da transfer bombaları patlayacak! İşte Luis Campos'un ilk icraatleri

Galatasaray'da son dakik haberi... Sarı kırmızılılarda başkan Burak Elmas, futbol komitesinin başına dünyaca ünlü sportif direktör Luis Campos'u getiriyor. Aktarılan bilgilere göre Burak Elmas, Campos ile el sıkıştı bile. İşte Luis Campos'un yapacağı ilk transferler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2022 Cumartesi 10:11
Galatasaray'da transfer bombaları patlayacak! İşte Luis Campos'un ilk icraatleri

Galatasaray'da, Fatih Terim ve ekibiyle yolların ayrılmasıyla başlayan değişim Luis Campos ile devam ediyor. Burak Elmas yönetimi kalıcı bir düzen kurmak adına ilk hamlesini Domenec Torrent'i takım başına getirerek yapmıştı.

Galatasaray'da transfer bombaları patlayacak! İşte Luis Campos'un ilk icraatleri

Başkan Elmas uzun vadede genç isimleri bünyelerine katıp daha sonra bu oyuncuları yüksek bedellere satacak bir yapı oluşturmak için Portekizli futbol adamı Luis Campos'la el sıkıştı. Campos'la kısa süre içinde sözleşme imzalanacağı öğrenildi.

Galatasaray'da transfer bombaları patlayacak! İşte Luis Campos'un ilk icraatleri

FUTBOL ONA EMANET
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, geçtiğimiz hafta Portekizli futbol adamını İstanbul'a davet ederek görüşmelerde bulunan sarı kırmızılılar Campos'u ikna etti. Campos futbolun başındaki adam olacak. Teknik direktör seçiminden, altyapılara, transfere kadar Aslan'ın futboldaki aklı olacak.

Galatasaray'da transfer bombaları patlayacak! İşte Luis Campos'un ilk icraatleri

57 yaşındaki sportif direktörün ilk icraatı ise hem Torrent'in isteği hem de kendi raporlarında yer alan olmazsa olmaz iki orta saha transferini belirlemek olacak. Campos da Gedson Fernandes ismi için onay verirken bir de ön libero takviyesi için Elmas'a detaylı bir liste verecek.

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