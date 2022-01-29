Galatasaray'da transfer bombaları patlayacak! İşte Luis Campos'un ilk icraatleri

Galatasaray'da, Fatih Terim ve ekibiyle yolların ayrılmasıyla başlayan değişim Luis Campos ile devam ediyor. Burak Elmas yönetimi kalıcı bir düzen kurmak adına ilk hamlesini Domenec Torrent'i takım başına getirerek yapmıştı.
Başkan Elmas uzun vadede genç isimleri bünyelerine katıp daha sonra bu oyuncuları yüksek bedellere satacak bir yapı oluşturmak için Portekizli futbol adamı Luis Campos'la el sıkıştı. Campos'la kısa süre içinde sözleşme imzalanacağı öğrenildi.
FUTBOL ONA EMANET
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, geçtiğimiz hafta Portekizli futbol adamını İstanbul'a davet ederek görüşmelerde bulunan sarı kırmızılılar Campos'u ikna etti. Campos futbolun başındaki adam olacak. Teknik direktör seçiminden, altyapılara, transfere kadar Aslan'ın futboldaki aklı olacak.