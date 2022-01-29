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Galatasaray transfer haberleri | Josuha Guilavogui resmen açıkladı! "Galatasaray'a gitmiyorum"

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılılar takıma bir 6 numara takviyesi yapmak isterken, gündemdeki isim lman Wolfsburg kulübünde forma giyen Fransız oyuncu Josuha Guilavogui'ydi. Ancak orta saha oyuncusu yaptığı açıklamada "Galatasaray'a gitmeyeceğim" dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2022 Cumartesi 16:32
Galatasaray transfer haberleri | Josuha Guilavogui resmen açıkladı! "Galatasaray'a gitmiyorum"

Süper Lig'de zor günler geçiren Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Avrupa Ligi'nde son 16'da mücadele eden sarı kırmızılar transferleri bir an önce bitererek UEFA'ya gönderilecek listeye bu isimleri yazmak istiyor.

Galatasaray transfer haberleri | Josuha Guilavogui resmen açıkladı! "Galatasaray'a gitmiyorum"

TORRENT'İN TERCİHİ JOSUHA GUILAVOGUI

Uzun süredir 6 numara arayışını sürdüren Cimbom, Alman Wolfsburg kulübünde forma giyen Fransız oyuncu Josuha Guilavogui'yi kadrosuna katmak için girişimlere başlamıştı. 31 yaşındaki oyuncu Galatasaray Teknik Direktörü Torrent'in ilk tercihiydi.

Oyuncuyla yapılan pazarlıklar olumsuz sonuçlandı. Josuha Guilavogui, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Galatasaray'a gelmeyi çok istedim. Ama transfer görüşmelerindeki yaklaşım hoşuma gitmedi. Bordeaux'ya gidiyorum. Bafetimbi Gomis ile birlikte oynamayı çok isterdim. Ama olmadı."

Galatasaray transfer haberleri | Josuha Guilavogui resmen açıkladı! "Galatasaray'a gitmiyorum"

KİRALIK OLARAK DIAWARA

Galatasaray, Guilavogui'de istediği şartlar oluşmazsa alternatiflere yönelecek. Ajansspor'un haberine göre listenin bir numarasında ise Roma'da forma giyen Amadou Diawara. 24 yaşındaki futbolcunun kiralık olarak kadroya katılması için çalışmalar sürüyor. Türkiye'ye gelip gelmeme konusunda kararsız olan Gineli oyuncu ikna edilmeye çalışılıyor. Diawara'nın Serie A'dan da talipleri bulunuyor.

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