Galatasaray transfer haberleri | Josuha Guilavogui resmen açıkladı! "Galatasaray'a gitmiyorum"

Süper Lig'de zor günler geçiren Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Avrupa Ligi'nde son 16'da mücadele eden sarı kırmızılar transferleri bir an önce bitererek UEFA'ya gönderilecek listeye bu isimleri yazmak istiyor.

TORRENT'İN TERCİHİ JOSUHA GUILAVOGUI Uzun süredir 6 numara arayışını sürdüren Cimbom, Alman Wolfsburg kulübünde forma giyen Fransız oyuncu Josuha Guilavogui'yi kadrosuna katmak için girişimlere başlamıştı. 31 yaşındaki oyuncu Galatasaray Teknik Direktörü Torrent'in ilk tercihiydi. Oyuncuyla yapılan pazarlıklar olumsuz sonuçlandı. Josuha Guilavogui, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Galatasaray'a gelmeyi çok istedim. Ama transfer görüşmelerindeki yaklaşım hoşuma gitmedi. Bordeaux'ya gidiyorum. Bafetimbi Gomis ile birlikte oynamayı çok isterdim. Ama olmadı."