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GALATASARAY HABERİ: Cimbom 6 numarasını buldu! Josuha Guilavogui... (GS spor haberi)

Süper Lig'de kötü gidişatını durdurmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Transferde 4 koldan taarruza kalkan sarı kırmızılıların gündemine Josuha Guilavogui geldi. İşte tüm detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2022 Cumartesi 06:50
GALATASARAY HABERİ: Cimbom 6 numarasını buldu! Josuha Guilavogui... (GS spor haberi)

Transferde 4 koldan taarruza kalkan Galatasaray'ın gündemine Josuha Guilavogui geldi. 31 yaşındaki Gine asıllı Fransız orta saha için Wolfsburg kulübüyle iletişime geçen sarı-kırmızılılar, oyuncunun kiralık olarak transferini bitirmeye çalışıyor. Guilavogui, bu sezon 21 maça çıkarken bin 431 dakika sahada kaldı. Futbola Saint-Etienne'de başlayan Guilavogui, 120 maça çıktı 9 gol, 7 asistle oynadı. 2013'te Atletico Madrid'e 10 milyon euro'ya giden tecrübeli futbolcu, 2014-16 arasında Wolfsburg'a kiralandı ardından satıldı. Guilavogui, 239 maçta 11 gol, 6 asist yaptı.

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