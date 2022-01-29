GALATASARAY HABERİ: Aslan bombayı patlatıyor! Bafetimbi Gomis... (GS spor haberi)

Galatasaray'da transfer bombaları arka arkaya patlamak üzere... Takıma kaleci, orta saha ve forvet takviyeleri yapmak isteyen sarıkırmızılılar, bir süredir eski santrforu Bafetimbi Gomis ile görüşmelerini sürdürüyordu. 36 yaşındaki Fransız golcü, Al Hilal'de oynadığı dönemde "Aslan bir gün geri dönecek. Yeniden birbirimize sarılacağımız günler gelecek" ifadelerini kullanmıştı. Tecrübeli golcü, dün ise "Verdiğim sözleri tutarım" mesajını paylaştı.





SÖZLEŞME 1.5 YILLIK



Sarı-kırmızılıların Gomis ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi. Tecrübeli golcüye yarım sezonluk 750 bin euro, gelecek yıl ise 1.5 milyon euro ödeme yapılacağı kaydedildi. Galatasaray'a 2017-2018 sezonunda İngiliz ekibi Swansea'den 2.5 milyon euro'ya gelen Gomis, o sezon ligde 29 gol atarak takımını şampiyonluğa taşımıştı. Ardından Suudi Arabistan kulübü Al Hilal'e 6 milyon euro'ya satılmıştı.



