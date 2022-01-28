Gedson’dan tişörtlü mesaj

Gedson'un Galatasaray'a dönüşü belirsizliğini koruyor. Sözleşmesi 2025'e kadar uzatmasının ardından Benfica'nın pazarlık konusunda eli rahatladı. Galatasaray'ın istekli olduğunu bilen Portekiz ekibi, 1.5 milyon euro kiralama ve 8.5 milyon euro'luk kesin satın alma bedelinde diretiyor.

Galatasaray yönetimi ise bu aşamada böyle bir borç yükünün altına girmek istemediği için transferi ağırdan almaya başladı. İşte bu noktada Galatasaray için her türlü fedakarlığa hazır olan Gedson devreye girdi. Sosyal medya hesabı üzerinden Galatasaray tişörtüyle çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.



Galatasaray taraftarıyla arasında sıkı bir bağ bulunan Gedson, Galatasaray tişörtüyle tarafını açık şekilde bir kez daha belli etti.