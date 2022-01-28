Haberler Galatasaray Galatasaray'ın transfer gündemindeki Sinan Bolat için resmi açıklama geldi!

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Sinan Bolat için resmi açıklama geldi!

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılarda Muslera'nın sakatlığı sonrası kaleyi İsmail Çipe devralmış ancak İsmail, eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Galatasaray, yaşanan bu gelişmelerin ardından bir kaleci arayışına girmiş ve Sinan Bolat ismi gündeme gelmişti. Sinan Bolat'ın formasını giydiği Gent'in CEO'su Michel Louwagie, konuya ilişkin önemli bir açıklama yaptı. İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2022 Cuma 16:43
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Galatasaray'ın transfer gündemindeki Sinan Bolat için resmi açıklama geldi!

Galatasaray, Muslera'nın sakatlığının ardından kaleyi İsmail Çipe'ye devretmiş ancak İsmail, yediği hatalı goller sonrası taraftarlar tarafından eleştirilere maruz kalmıştı. Fatih Öztürk'ün de yetersiz olduğunu düşünen yöneticiler, rotayı Sinan Bolat'a çevirmişti.

Sinan ile görüşen Galatasaray, Haziran ayında sözleşmesi sona erecek tecrübeli eldiven için Gent kulübüyle de temaslara başlamıştı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Transfere ilişkin Gent kulübü CEO'su Michel Louwagie konuştu. Michel Louwagie, yaptığı konuşmada transfere dair olumsuz görüş bildirdi.

Michel Louwagie, Sinan Bolat'ın transferine dair, "Sinan ile konuştuk, Haziran sonuna kadar sözleşmesi devam ediyor." dedi.

SİNAN YENİ SÖZLEŞME BEKLİYOR
Öte yandan Sinan Bolat, Gent kulübüne "Ya yeni sözleşme önerin ya da Galatasaray'a gideyim" cevabını verdi.

DİĞER
Son dakika: Trabzonspor, Beşiktaş'ın eski yıldızı için devreye girdi! Sözleşmesi bitmişti...
Serenay Sarıkaya sevgilisi Umut Evirgen'in mekanında aşka geldi o anlar ortalığı yıktı geçti! 'Kerem arabesk tarafımı komik buluyor' demişti...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor