Galatasaray'ın transfer gündemindeki Sinan Bolat için resmi açıklama geldi!

Galatasaray, Muslera'nın sakatlığının ardından kaleyi İsmail Çipe'ye devretmiş ancak İsmail, yediği hatalı goller sonrası taraftarlar tarafından eleştirilere maruz kalmıştı. Fatih Öztürk'ün de yetersiz olduğunu düşünen yöneticiler, rotayı Sinan Bolat'a çevirmişti.

Sinan ile görüşen Galatasaray, Haziran ayında sözleşmesi sona erecek tecrübeli eldiven için Gent kulübüyle de temaslara başlamıştı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Transfere ilişkin Gent kulübü CEO'su Michel Louwagie konuştu. Michel Louwagie, yaptığı konuşmada transfere dair olumsuz görüş bildirdi.

Michel Louwagie, Sinan Bolat'ın transferine dair, "Sinan ile konuştuk, Haziran sonuna kadar sözleşmesi devam ediyor." dedi.

SİNAN YENİ SÖZLEŞME BEKLİYOR

Öte yandan Sinan Bolat, Gent kulübüne "Ya yeni sözleşme önerin ya da Galatasaray'a gideyim" cevabını verdi.



