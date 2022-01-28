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Galatasaray'ın Okan Kocuk ısrarı! Yeni teklif...

Galatasaray yönetimi, Giresunspor'a kiralık forma giyen kalecileri Okan Kocuk'u geri almak için Fatih Öztürk’ü bonservisiyle, Aplaslan’ı ise kiralık olarak teklif etti. Giresunspor bu iki ismin yanı sıra Oğulcan Çağlayan’ı da istedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2022 Cuma 06:50
Galatasaray'ın Okan Kocuk ısrarı! Yeni teklif...

Sezon başında Giresunspor'a kiralanan ve performansıyla Süper Lig'e damgasını vuran Okan Kocuk'u yeniden Florya'ya getirmek isteyen Sarı-Kırmızılılar harekete geçti. Takvim'in haberine göre; yönetim, Karadeniz kulübüne Fatih Öztürk'ü bonservisiyle, Alparslan'ı ise kiralık olarak teklif etti.

SİNAN AĞIRLIK KAZANDI
Ancak Giresun bu iki futbolcunun yanı sıra Oğulcan Çağlayan'ı da isteyince görüşmeler durdu. Başkan Hakan Karaahmet'in ayrıca, "Galatasaray, Okan'ı çok istiyorsa 6 milyon liraya göndeririz" dediği de belirtiliyor. Galatasaray'ın bu gelişme sonrasında Sinan Bolat'a yöneldiği belirtiliyor. Milli kaleci için 700 bin Euro'luk teklif yapan yönetim, Belçika kulübüyle pazarlıklarını sürdürüyor.

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