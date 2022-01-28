Galatasaray'ın Okan Kocuk ısrarı! Yeni teklif...

Sezon başında Giresunspor'a kiralanan ve performansıyla Süper Lig'e damgasını vuran Okan Kocuk'u yeniden Florya'ya getirmek isteyen Sarı-Kırmızılılar harekete geçti. Takvim'in haberine göre; yönetim, Karadeniz kulübüne Fatih Öztürk'ü bonservisiyle, Alparslan'ı ise kiralık olarak teklif etti.

SİNAN AĞIRLIK KAZANDI

Ancak Giresun bu iki futbolcunun yanı sıra Oğulcan Çağlayan'ı da isteyince görüşmeler durdu. Başkan Hakan Karaahmet'in ayrıca, "Galatasaray, Okan'ı çok istiyorsa 6 milyon liraya göndeririz" dediği de belirtiliyor. Galatasaray'ın bu gelişme sonrasında Sinan Bolat'a yöneldiği belirtiliyor. Milli kaleci için 700 bin Euro'luk teklif yapan yönetim, Belçika kulübüyle pazarlıklarını sürdürüyor.