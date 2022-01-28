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Galatasaray'dan Mohamed Elneny harekatı!

Orta sahaya en az iki takviye yapmak isteyen Galatasaray, birçok ismi listesine alırken, gündeme gelen son isim Mohamed Elneny oldu. Sarı-kırmızılılar, şu anda Mısır Milli Takımı'yla Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan eski Beşiktaşlı yıldız için Arsenal'le masaya oturdu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2022 Cuma 06:50
Galatasaray'dan Mohamed Elneny harekatı!

Orta alana takviye yapmak için büyük çaba harcayan Galatasaray 6 numarasını arıyor. Birçok isimle temas halinde olan Sarı-Kırmızılılar'da listenin ilk sırasında Mohamed Elneny'nin yazıldığı öğrenildi. Takvim'in derlediği habere göre yönetimin pazarlık yaptığı isimlerden Orel Mangala'da yüksek maliyet engeline takıldığı, Roma'lı Amadou Diawara'nın ise şu anda Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmadığı öğrenildi.

Galatasaray'dan Mohamed Elneny harekatı!

PAZARLIKLAR BAŞLADI
Sezon sonuna kadar kiralanmak isteyen Victor Wanyama'ya da teknik direktör Domenec Torrent'in sıcak bakmaması sonrası rota yeniden İngiltere'ye döndü. Yönetim, Arsenal'le sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Elneny için birkez daha pazarlık masasına oturdu. Galatasaray'ın uygun bir maliyete Mısırlı futbolcunun bonservisini almak istediği, şu anda milli takımla beraber Afrika Kupası'nda bulunan Elneny'yle maaş pazarlığının ise sürdüğü belirlendi. Teknik direktör Mikel Arteta ile yıldızı bir türlü barışmayan 29 yaşındaki futbolcu bu sezon Premier Lig'de sadece 7 maçta forma giyebildi.

Galatasaray'dan Mohamed Elneny harekatı!

TÜRKİYE'Yİ İSTİYOR

Bu karşılaşmaların sadece 1'inde ilk 11'de yer alan Mısırlı futbolcu 170 dakika sahada kalabildi. Daha önce ülkemizde Beşiktaş formasını giyen Mohamed Elneny'nin yeniden Türkiye'ye dönmek ve Galatasaray'da oynamak istediği belirtiliyor.

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