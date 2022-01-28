Galatasaray'dan Mohamed Elneny harekatı!

Orta alana takviye yapmak için büyük çaba harcayan Galatasaray 6 numarasını arıyor. Birçok isimle temas halinde olan Sarı-Kırmızılılar'da listenin ilk sırasında Mohamed Elneny 'nin yazıldığı öğrenildi. Takvim'in derlediği habere göre yönetimin pazarlık yaptığı isimlerden Orel Mangala 'da yüksek maliyet engeline takıldığı, Roma'lı Amadou Diawara 'nın ise şu anda Türkiye 'ye gelmeye sıcak bakmadığı öğrenildi.

PAZARLIKLAR BAŞLADI

Sezon sonuna kadar kiralanmak isteyen Victor Wanyama'ya da teknik direktör Domenec Torrent'in sıcak bakmaması sonrası rota yeniden İngiltere'ye döndü. Yönetim, Arsenal'le sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Elneny için birkez daha pazarlık masasına oturdu. Galatasaray'ın uygun bir maliyete Mısırlı futbolcunun bonservisini almak istediği, şu anda milli takımla beraber Afrika Kupası'nda bulunan Elneny'yle maaş pazarlığının ise sürdüğü belirlendi. Teknik direktör Mikel Arteta ile yıldızı bir türlü barışmayan 29 yaşındaki futbolcu bu sezon Premier Lig'de sadece 7 maçta forma giyebildi.



