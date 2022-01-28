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Galatasaray - Tuzlaspor maçı sonrası Beşiktaş'ın yıldızından flaş paylaşım!

Son dakika spor haberi: Ligde iyi günler geçirmeyen Galatasaray hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig ekibi Tuzlaspor ile kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılılar, NEF Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 6-2 kaybetti. Galatasaray'ın farklı mağlubiyeti sonrası Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Josef, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2022 Cuma 15:35
Galatasaray - Tuzlaspor maçı sonrası Beşiktaş'ın yıldızından flaş paylaşım!

Bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan Galatasaray başarısız sonuçlara bir yenisini ekledi.

Lige verilen arada hazırlık maçında Tuzlaspor'u ağırlayan sarı-kırmızılılar sahadan 6-2 mağlup ayrılarak şok yaşadı.

Fatih Terim'in ayrılığının ardından teknik direktör Domenec Torrent yönetiminde 4 maça çıkan Cimbom karşılaşmaların hepsinde rakiplerine boyun eğdi.

JOSEF'TEN FLAŞ PAYLAŞIM!
Galatasaray'ın Tuzlaspor'a farklı mağlup olduğu mücadele sonrası Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Josef'ten flaş bir paylaşım geldi.

Brezilyalı oyuncu sosyal medya hesabından, 'gülen surat' emojisi paylaştı. Josef'in bu paylaşımı oldukça fazla etkileşim aldı.

İşte o paylaşım...


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