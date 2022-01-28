Galatasaray - Tuzlaspor maçı sonrası Beşiktaş'ın yıldız Josef'ten flaş paylaşım!

Bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan Galatasaray başarısız sonuçlara bir yenisini ekledi.

Lige verilen arada hazırlık maçında Tuzlaspor'u ağırlayan sarı-kırmızılılar sahadan 6-2 mağlup ayrılarak şok yaşadı.

Fatih Terim'in ayrılığının ardından teknik direktör Domenec Torrent yönetiminde 4 maça çıkan Cimbom karşılaşmaların hepsinde rakiplerine boyun eğdi.

JOSEF'TEN FLAŞ PAYLAŞIM!

Galatasaray'ın Tuzlaspor'a farklı mağlup olduğu mücadele sonrası Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Josef'ten flaş bir paylaşım geldi.



Brezilyalı oyuncu sosyal medya hesabından, 'gülen surat' emojisi paylaştı. Josef'in bu paylaşımı oldukça fazla etkileşim aldı.

İşte o paylaşım...