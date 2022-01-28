GALATASARAY HABERLERİ- Ortaya çıktı! İşte Torrent'in Galatasaray-Tuzlaspor maçını yayınlatmama nedeni

Karşılaşmanın herhangi bir yayıncısının olmaması dikkat çekerken, bu durumun İspanyol teknik adam Domenec Torrent'in özel talebi olduğu, Torrent'in karşılaşmada yaptığı taktik çalışması nedeniyle mücadelenin yayınlanmamasını talep ettiği öğrenildi.