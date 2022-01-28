GALATASARAY HABERLERİ- Ortaya çıktı! İşte Torrent'in Galatasaray-Tuzlaspor maçını yayınlatmama nedeni

Süper Lig'de oynadığı son 4 karşılaşmasından da mağlubiyetle ayrılan Galatasaray'da işler pek iyi gitmiyor.
Alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrılırken, Domenec Torrent takımın başına getirilmiş ancak İspanyol çalıştırıcı takımın başına geldiği günden bu yana galibiyet alamamıştı.
Lige verilen arayı hazırlık maçı ile değerlendirmek isteyen Sarı-Kırmızılılar Tuzlaspor ile Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelirken, mücadele 6-2'lik Tuzlaspor üstünlüğü ile sona erdi.