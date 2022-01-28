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GALATASARAY HABERLERİ- Ortaya çıktı! İşte Torrent'in Galatasaray-Tuzlaspor maçını yayınlatmama nedeni

Spor haberi... Süper Lig'e verilen arayı en verimli şekilde geçirmek isteyen Galatasaray Süper Lig'de kötü giden gidişe dur demek isterken, Tuzlaspor karşısında oynanan hazırlık mücadelesinden 6-2'lik şok bir skorla ayrıldı. Bu skor taraftarların tepkisine neden olurken karşılaşma kulüp televizyonu ya da herhangi bir mecradan yayınlanmadı. Bu durumun Torrent'in özel talebi olduğu öğrenilirken, nedeni de ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2022 Cuma 15:57
GALATASARAY HABERLERİ- Ortaya çıktı! İşte Torrent'in Galatasaray-Tuzlaspor maçını yayınlatmama nedeni

Süper Lig'de oynadığı son 4 karşılaşmasından da mağlubiyetle ayrılan Galatasaray'da işler pek iyi gitmiyor.

GALATASARAY HABERLERİ- Ortaya çıktı! İşte Torrent'in Galatasaray-Tuzlaspor maçını yayınlatmama nedeni

Alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrılırken, Domenec Torrent takımın başına getirilmiş ancak İspanyol çalıştırıcı takımın başına geldiği günden bu yana galibiyet alamamıştı.

GALATASARAY HABERLERİ- Ortaya çıktı! İşte Torrent'in Galatasaray-Tuzlaspor maçını yayınlatmama nedeni

Lige verilen arayı hazırlık maçı ile değerlendirmek isteyen Sarı-Kırmızılılar Tuzlaspor ile Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelirken, mücadele 6-2'lik Tuzlaspor üstünlüğü ile sona erdi.

GALATASARAY HABERLERİ- Ortaya çıktı! İşte Torrent'in Galatasaray-Tuzlaspor maçını yayınlatmama nedeni

Karşılaşmanın herhangi bir yayıncısının olmaması dikkat çekerken, bu durumun İspanyol teknik adam Domenec Torrent'in özel talebi olduğu, Torrent'in karşılaşmada yaptığı taktik çalışması nedeniyle mücadelenin yayınlanmamasını talep ettiği öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ- Ortaya çıktı! İşte Torrent'in Galatasaray-Tuzlaspor maçını yayınlatmama nedeni

Alınan bu skor sonrası Galatasaray, Domenec Torrent yönetiminde oynadığı 4 maçta 15 gol yerken, bu tablo taraftarların tepkisine neden oldu.

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