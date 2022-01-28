Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ: Transferde bomba gelişme! Gedson Fernandes İstanbul'da ama... (GS spor haberi)

GALATASARAY HABERİ: Transferde bomba gelişme! Gedson Fernandes İstanbul'da ama... (GS spor haberi)

Süper Lig'de kötü gidişatına dur demek isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı kırmızılıların kadrosuna kattığı belitilen Gedson Fernandes ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Portekiz basını, Gedson Fernandes'in İstanbul'da olduğunu ifade ederken, bu transfer için uzlaşmanın tehlikede olduğunu belirtti. İşte tüm detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2022 Cuma 18:51
ÖMER FARUK ÖZCAN
GALATASARAY HABERİ: Transferde bomba gelişme! Gedson Fernandes İstanbul'da ama... (GS spor haberi)

Süper Lig'de kötü gidişatına dur demek isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı kırmızılıların kadrosuna kattığı belitilen Gedson Fernandes ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY HABERİ: Transferde bomba gelişme! Gedson Fernandes İstanbul'da ama... (GS spor haberi)

Portekiz basını, Gedson Fernandes'in İstanbul'da olduğunu ifade ederken, bu transfer için uzlaşmanın tehlikede olduğunu belirtti.

GALATASARAY HABERİ: Transferde bomba gelişme! Gedson Fernandes İstanbul'da ama... (GS spor haberi)

İKİ GÜNDÜR İSTANBUL'DA

A Bola'nın 'Gedson istanbul'da ama geri dönebilir' başlıklı haberine göre; Gedson Fernandes, Galatasaray'a olan kredisini bitirmek için iki gündür İstanbul'da. Ancak, Türk kulübü derin bir kriz içinde ve 23 yaşındaki orta saha oyuncusu tüm kargaşanın ortasında kaldığı için uzlaşma tehlikede. Günler geçiyor ve transfer tamamlanmadı.

GALATASARAY HABERİ: Transferde bomba gelişme! Gedson Fernandes İstanbul'da ama... (GS spor haberi)

OPSİYON KRİZİNİ DEVAM EDİYOR

Haberin detayında, Benfica'nın 1.5 milyon Euro karşılığında 1.5 yıllık kiralamayı kabul ettiğini ancak opsiyon krizinin sürdüğü ifade edildi. Sarı kırmızılıların ise Portekizli futbolcuyu zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralamaya kesinlikle yanaşmadığı belirtildi.

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