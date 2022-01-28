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GALATASARAY HABERİ: Gedson Fernandes'te son hamle! İşte yapılan teklif... (GS spor haberi)

Süper Lig'de kötü gidişatın ardından çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılarda gündemden düşmeyen Gedson Fernandes transferi için son teklif Benfica'ya sunuldu. Cimbom, yıldız futbolcu için Portekiz ekibine 1.5 yıl kiralama için 1 milyon Euro ve 8.5 milyon Euro satın alma opsiyonu önerdi. İşte tüm detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2022 Cuma 06:50
GALATASARAY HABERİ: Gedson Fernandes'te son hamle! İşte yapılan teklif... (GS spor haberi)

Cimbom uzatmalı sevgilisi Gedson Fernandes'i bitirmek için Benfica'ya son teklifini sundu. Alınan bilgilere göre yönetim, 1.5 yıl kiralama için 1 milyon Euro ve 8.5 milyon Euro satın alma opsiyonu önerdi.

GALATASARAY HABERİ: Gedson Fernandes'te son hamle! İşte yapılan teklif... (GS spor haberi)

Galatasaray satın alma opsiyonunun zorunlu olmasını kesinlikle kabul edilmeyeceğini de Portekiz kulübüne iletti. Sarı- Kırmızılılar'ın Gedson'la 1.5 yılda 2.4 milyon Euro maaş konusunda ise anlaştığı ifade ediliyor.

GALATASARAY HABERİ: Gedson Fernandes'te son hamle! İşte yapılan teklif... (GS spor haberi)

Şimdi gözler Benfica'nın yanıtınaa çevrildi. Portekiz'in önde gelen yayın organlarından Record'da yer alan ve Takvim'in derlediği habere göre transferin uzamasının sebebinin bu kez Galatasaray olduğunu vurguladı. Sarı-Kırmızılılar'ın yönetim içinde sorunlar yaşadığı ayrıca son dakikada yaşanan fikir değişiklikleri nedeniyle görüşmelerin tıkandığı belirtildi. Öte yandan Gedson dün sosyal medya hesabından Galatasaray tişörtlü bir fotosunu paylaştı ve transfer ateşini yaktı. Ancak genç yıldız kısa bir süre sonra bu paylaşımını sildi.

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