GALATASARAY HABERİ: Gedson Fernandes'te son hamle! İşte yapılan teklif... (GS spor haberi)

Cimbom uzatmalı sevgilisi Gedson Fernandes 'i bitirmek için Benfica 'ya son teklifini sundu. Alınan bilgilere göre yönetim, 1.5 yıl kiralama için 1 milyon Euro ve 8.5 milyon Euro satın alma opsiyonu önerdi.

Galatasaray satın alma opsiyonunun zorunlu olmasını kesinlikle kabul edilmeyeceğini de Portekiz kulübüne iletti. Sarı- Kırmızılılar'ın Gedson'la 1.5 yılda 2.4 milyon Euro maaş konusunda ise anlaştığı ifade ediliyor.

Şimdi gözler Benfica'nın yanıtınaa çevrildi. Portekiz'in önde gelen yayın organlarından Record'da yer alan ve Takvim'in derlediği habere göre transferin uzamasının sebebinin bu kez Galatasaray olduğunu vurguladı. Sarı-Kırmızılılar'ın yönetim içinde sorunlar yaşadığı ayrıca son dakikada yaşanan fikir değişiklikleri nedeniyle görüşmelerin tıkandığı belirtildi. Öte yandan Gedson dün sosyal medya hesabından Galatasaray tişörtlü bir fotosunu paylaştı ve transfer ateşini yaktı. Ancak genç yıldız kısa bir süre sonra bu paylaşımını sildi.