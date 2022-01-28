GALATASARAY HABERİ: Domenec Torrent için son şans! Eğer yenilirse... (GS spor haberi)

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonuna imza atan Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine göreve getirilen teknik direktör Domenec Torrent de beklenen etkiyi yapamadı. Şampiyonluk hedefinden erken kopan sarı-kırmızılı ekip, bu yetmezmiş gibi bir de düşme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Son 3'ü Torrent'le olmak üzere Cimbom, ocak ayında Giresunspor, Hatay, Kasımpaşa ve Trabzon'a yenildi. 15. sıraya gerileyen ve düşme hattıyla arasında sadece 3 puan kalan sarı-kırmızılıları şubat ayında daha da zorlu karşılaşmalar bekliyor. Sarı-kırmızılılar, lige verilen aranın ardından Alanyaspor deplasmanına gidecek.





TAKIMI ATEŞLEMEYİ BAŞARAMADI



Ardından Kayserispor, Göztepe (D) ve Çaykur Rizespor maçları var. Bu karşılaşmalar içinde özellikle Alanyaspor maçı kritik önem taşıyor. Eğer bu karşılaşma da kaybedilirse Galatasaray küme düşme hattının içinde kendisini bulabilir. Bu durumda da şu ana kadar takımı ateşleyemeyen Domenec Torrent'in Galatasaray'ın başında kalma ihtimali oldukça zayıf görünüyor. Yönetimin B planı için çalışmalara şimdiden başladığı belirtilirken futbolcuları ve camiayı yakından tanıyan bir ismin takıma geçmesi bekleniyor. Bülent Korkmaz ve Okan Buruk'un kapısı çalınacak ilk adaylar olduğu belirtiliyor.



Savaş ÇORLU



