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GALATASARAY HABERİ: Domenec Torrent için son şans! Eğer yenilirse... (GS spor haberi)

Düşme hattıyla arasında sadece 3 puan kalan Galatasaray, Alanya’ya da yenilirse taşlar bir kez daha yerinden oynayacak. Domenec Torrent ile de yolların ayrılacağı; takımı ve camiayı yakından tanıyan bir ismin getirileceği iddia edildi. İşte tüm detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2022 Cuma 06:50
GALATASARAY HABERİ: Domenec Torrent için son şans! Eğer yenilirse... (GS spor haberi)

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonuna imza atan Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine göreve getirilen teknik direktör Domenec Torrent de beklenen etkiyi yapamadı. Şampiyonluk hedefinden erken kopan sarı-kırmızılı ekip, bu yetmezmiş gibi bir de düşme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Son 3'ü Torrent'le olmak üzere Cimbom, ocak ayında Giresunspor, Hatay, Kasımpaşa ve Trabzon'a yenildi. 15. sıraya gerileyen ve düşme hattıyla arasında sadece 3 puan kalan sarı-kırmızılıları şubat ayında daha da zorlu karşılaşmalar bekliyor. Sarı-kırmızılılar, lige verilen aranın ardından Alanyaspor deplasmanına gidecek.

GALATASARAY HABERİ: Domenec Torrent için son şans! Eğer yenilirse... (GS spor haberi)

TAKIMI ATEŞLEMEYİ BAŞARAMADI

Ardından Kayserispor, Göztepe (D) ve Çaykur Rizespor maçları var. Bu karşılaşmalar içinde özellikle Alanyaspor maçı kritik önem taşıyor. Eğer bu karşılaşma da kaybedilirse Galatasaray küme düşme hattının içinde kendisini bulabilir. Bu durumda da şu ana kadar takımı ateşleyemeyen Domenec Torrent'in Galatasaray'ın başında kalma ihtimali oldukça zayıf görünüyor. Yönetimin B planı için çalışmalara şimdiden başladığı belirtilirken futbolcuları ve camiayı yakından tanıyan bir ismin takıma geçmesi bekleniyor. Bülent Korkmaz ve Okan Buruk'un kapısı çalınacak ilk adaylar olduğu belirtiliyor.

Savaş ÇORLU

GALATASARAY HABERİ: Domenec Torrent için son şans! Eğer yenilirse... (GS spor haberi)

GÜVENİ TAM

Fatih Terim'den koltuğu devralan Domenec Torrent, Galatasaray'ın başında çıktığı 3 lig maçında da yenilgi gördü. Lige verilen ara sonrasında Alanyaspor'a konuk olacak sarıkırmızılılarda Torrent'in kötü sonuçlar yüzünden geleceği sorgulanıyor ancak İspanyol teknik adam takımı toparlayacağını düşünüyor. Antrenman sayısını ikiye çıkaran Torrent, Alanya karşısında kazanıp moral ve zaman kazanmak istiyor.

GALATASARAY HABERİ: Domenec Torrent için son şans! Eğer yenilirse... (GS spor haberi)

YÖNETİM SIKINTILI

Muhtemel bir Alanya mağlubiyetinin ardından Torrent'in gönderilip yerine yeni bir hoca getirilmesi taraftarı ne kadar mutlu eder; şimdilik kestirmek zor. Zira Başkan Burak Elmas ve yönetimi için de istifa baskısı her geçen gün çoğalıyor.

GALATASARAY HABERİ: Domenec Torrent için son şans! Eğer yenilirse... (GS spor haberi)

ALANYA ÇETİN CEVİZ

G.Saray, 6 Şubat pazar akşamı Alanya'ya konuk olacak. Sarı-kırmızılı ekibin galibiyetten başka bir seçeneği yok ama kazanması çok da kolay olmayacak. Farioli'yi takımın başına getiren Alanyaspor son 3 maçından 3 puanla ayrıldı. 5 maçtır da yenilgi yüzü görmedi.

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