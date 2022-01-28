GALATASARAY HABERİ: Aslan'a transfer müjdesi! Amadou Diawara’ya izin çıktı (GS spor haberi)

Taylan ve Berkan'tan beklediği katkıyı alamayan Galatasaray transferde önceliği 6 numaraya verdi. Gedson için Benfica'yla görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılı kulübün listesindeki diğer aday Amadou Diawara ... Roma'da fazla oynama şans bulamayan Gineli futbolcu için Mourinho'dan izin alındı.

Diawara ve menajeriyle görüşmeler sıklaştırılırken transferin bir an önce bitirilmesi hedefleniyor. 24 yaşındaki ön liberonun gelen birçok teklife rağmen sarı-kırmızılı takıma sıcak baktığı belirtiliyor. Cimbom, 1 yıl daha anlaşması bulunan Diawara'yı satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istiyor.



