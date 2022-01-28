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GALATASARAY HABERİ: Aslan'a transfer müjdesi! Amadou Diawara’ya izin çıktı (GS spor haberi)

Süper Lig'de kötü gidişatına dur demek isteyen Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Jose Mourinho, Gineli futbolcu Amadou Diawara’nın ayrılmasına onay verdi. Gedson Fernandes'in ardından Diawara'yla da görüşmeler sıklaştırıldı. İşte tüm detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2022 Cuma 06:50
GALATASARAY HABERİ: Aslan'a transfer müjdesi! Amadou Diawara’ya izin çıktı (GS spor haberi)

Taylan ve Berkan'tan beklediği katkıyı alamayan Galatasaray transferde önceliği 6 numaraya verdi. Gedson için Benfica'yla görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılı kulübün listesindeki diğer aday Amadou Diawara... Roma'da fazla oynama şans bulamayan Gineli futbolcu için Mourinho'dan izin alındı.

GALATASARAY HABERİ: Aslan'a transfer müjdesi! Amadou Diawara’ya izin çıktı (GS spor haberi)

Diawara ve menajeriyle görüşmeler sıklaştırılırken transferin bir an önce bitirilmesi hedefleniyor. 24 yaşındaki ön liberonun gelen birçok teklife rağmen sarı-kırmızılı takıma sıcak baktığı belirtiliyor. Cimbom, 1 yıl daha anlaşması bulunan Diawara'yı satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istiyor.

GALATASARAY HABERİ: Aslan'a transfer müjdesi! Amadou Diawara’ya izin çıktı (GS spor haberi)

Orta saha zaafı yüzünden ligde kritik puanlar kaybeden G.Saray Diawara ve Gedson hamlesiyle kimlik değiştirme peşinde.

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