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Yeni sağ bek Omar

Lige verilen arada izin yapmayan Galatasaray fiziksel ağırlıklı çalışmalarla idmanlara devam ediyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2022 Perşembe 06:50
Yeni sağ bek Omar
Lige verilen arada izin yapmayan Galatasaray fiziksel ağırlıklı çalışmalarla idmanlara devam ediyor. Sarı-kırmızılı takım cuma günü Florya'da Tuzlaspor ile karşılaşacak. Bu hazırlık maçı, gözündeki rahatsızlığı tamamen geçen Omar Elabdellaoui için büyük önem taşıyor. Omar'ın sergileyeceği performansa göre takımdaki geleceği belli olacak. En son 26 Aralık 2020 tarihinde Trabzon'da maça çıkan Norveçli sağ bek, 13 ay sonra sahalara dönmüş olacak.

KORNEA NAKLİ YAPILDI

Yaşadığı talihsiz kazanın ardından iki gözünden de operasyon geçiren Omar'ın görme kaybı yaşadığı sağ gözüne ABD'de kök hücre ve kornea nakli yapıldı. Doktorlar ve sağlık heyeti sonunda "Oynayabilir" raporu verince Omar forma için geri sayıma geçti.
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