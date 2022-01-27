TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da kale için yeni plan! Ver Okan Kocuk'u al Fatih Öztürk'ü

Galatasaray Kulübü'nde Ocak ayı ara transfer ve tescil dönemi için çalışmalar hız kazandı. Sarı-kırmızılı takımda İsmail Çipe'nin formsuz görüntüsü sonrası son maçta kaleyi İsmail Çipe devralmıştı.

Ancak İsmail Çipe de Trabzonspor karşılaşmasında iyi bir performans gösteremedi. Sarı-kırmızılı takımın idarecileri sezon başında GZT Giresunspor'a kiralanan Okan Kocuk için yeniden harekete geçti.