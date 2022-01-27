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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da kale için yeni plan! Ver Okan Kocuk'u al Fatih Öztürk

Spor haberi... Süper Lig'de bu sezon yaşadığı kötü gidişata bir türlü engel olamayan Galatasaray'da gündem transfer... Özellikle Muslera'nın yokluğunda kaleyi emanet edebileceği güvenilir bir isim olmaması nedeniyle önceliği bu mevkiye veren Sarı-Kırmızılılar'da Giresunspor'da kiralık olarak forma giyen Okan Kocuk gündemde. Cimbom'un Giresunspor'da forma giyen futbolcusu Kocuk'u geri alabilmek için yeni bir teklif hazırladığı ortaya çıktı. İşte detaylar...(GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2022 Perşembe 09:37 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2022 Perşembe 09:42
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da kale için yeni plan! Ver Okan Kocuk'u al Fatih Öztürk'ü

Galatasaray Kulübü'nde Ocak ayı ara transfer ve tescil dönemi için çalışmalar hız kazandı. Sarı-kırmızılı takımda İsmail Çipe'nin formsuz görüntüsü sonrası son maçta kaleyi İsmail Çipe devralmıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da kale için yeni plan! Ver Okan Kocuk'u al Fatih Öztürk'ü

Ancak İsmail Çipe de Trabzonspor karşılaşmasında iyi bir performans gösteremedi. Sarı-kırmızılı takımın idarecileri sezon başında GZT Giresunspor'a kiralanan Okan Kocuk için yeniden harekete geçti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da kale için yeni plan! Ver Okan Kocuk'u al Fatih Öztürk'ü

Galatasaray Kulübü, devre arasında Okan Kocuk'u bırakmak istemeyen Giresunspor'a yeni bir teklif daha hazırladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da kale için yeni plan! Ver Okan Kocuk'u al Fatih Öztürk'ü

Milliyet'in haberine göre; Sarı-kırmızılı kurmayların Okan Kocuk'un geri gönderilmesi durumunda GZT Giresunspor'a takasta Fatih Öztürk'ü vermeyi planladıkları ortaya çıktı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da kale için yeni plan! Ver Okan Kocuk'u al Fatih Öztürk'ü

Galatasaray'dan GZT Giresunspor'a sezon başında kiralanan Okan Kocuk, Spor Toto Süper Lig'de 20 maçta forma şansı buldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da kale için yeni plan! Ver Okan Kocuk'u al Fatih Öztürk'ü

26 yaşındaki file bekçisi bu müsabakaların 6'sında kalesini gole kapatmayı başardı. Öte yandan Okan Kocuk bu süreçte kalesinde 22 gol gördü.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da kale için yeni plan! Ver Okan Kocuk'u al Fatih Öztürk'ü

GALATASARAY'LA SÖZLEŞMESİ GELECEK SEZON BİTECEK
GZT Giresunspor'da başarılı bir performans sergileyen Okan Kocuk'un sarı-kırmızılı takım ile olan mukavelesi 2022-2023 sezonu sonunda bitecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da kale için yeni plan! Ver Okan Kocuk'u al Fatih Öztürk'ü

26 yaşındaki file bekçisi 2019-2020 sezonu başında bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer olmuştu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da kale için yeni plan! Ver Okan Kocuk'u al Fatih Öztürk'ü

TRABZONSPOR MAÇINA DAMGA VURDU
Öte yandan Okan Kocuk'un Trabzonspor maçında yaptığı kurtarışlar da dikkat çekti. Bonservisi Galatasaray'da bulunan tecrübeli eldiven, bordo-mavili takım karşısında bu sezon 4'üncü penaltısını kurtardı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da kale için yeni plan! Ver Okan Kocuk'u al Fatih Öztürk'ü

Okan Kocuk, Giresunspor formasıyla rakiplerinin kullandığı 6 penaltıdan sadece 2'sinde kalesinde gol gördü.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da kale için yeni plan! Ver Okan Kocuk'u al Fatih Öztürk'ü

Tecrübeli eldiven kariyerinde çıktığı 133 maçta toplamda 12 kez penaltı kurtararak bu alandaki en iyi yüzdenin sahibi oldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da kale için yeni plan! Ver Okan Kocuk'u al Fatih Öztürk'ü

Mustafa Kemal Paşaspor altyapısında profesyonel futbolculuk kariyerine başlayan Okan Kocuk daha sonra Bursaspor'da oynadı. Okan Kocuk bir süre Bandırmaspor ve İstanbulspor'a kiralandı. 26 yaşındaki file bekçisi alt yaş kategorilerinde de ay-yıldızlı formayla sahaya çıktı.

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