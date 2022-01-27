Süper Lig'de Yevgen Konoplyanka transferi bombası! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Bir dönem Schalke 04 ve Sevilla gibi takımlarda da forma giyen tecrübeli kanat oyuncusu Yevgen Konoplyanka için Ukrayna basınından önemli bir iddia gündeme geldi.

Ukraynalı gazeteci Igor Burbas'ın haberine göre Yevgen Konoplyanka, Shakhtar Donetsk ile olan sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor. Haberde, 32 yaşındaki yıldızın bu hafta takımıyla yollarını ayıracağı ifade edildi.