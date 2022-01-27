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Süper Lig'de Yevgen Konoplyanka transferi bombası! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Son dakika transfer haberi... Şu sıralar Ukrayna takımlarından Shakhtar Donetsk forması giyen 32 yaşındaki kanat oyuncusu Yevgen Konoplyanka hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Yevgen Konoplyanka, Beşiktaş, Fenerbahçe veya Galatasaray'a bedava transfer olabilir. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2022 Perşembe 11:24 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2022 Perşembe 11:24
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Süper Lig'de Yevgen Konoplyanka transferi bombası! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Bir dönem Schalke 04 ve Sevilla gibi takımlarda da forma giyen tecrübeli kanat oyuncusu Yevgen Konoplyanka için Ukrayna basınından önemli bir iddia gündeme geldi.

Süper Lig'de Yevgen Konoplyanka transferi bombası! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Ukraynalı gazeteci Igor Burbas'ın haberine göre Yevgen Konoplyanka, Shakhtar Donetsk ile olan sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor. Haberde, 32 yaşındaki yıldızın bu hafta takımıyla yollarını ayıracağı ifade edildi.

Süper Lig'de Yevgen Konoplyanka transferi bombası! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

YOLU TÜRKİYE'YE DÜŞEBİLİR
Öte yandan Yevgen Konoplyanka'nın bir sonraki durağının Türkiye olabileceği bilgisine yer verildi. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın oyuncuya ilgi duyabileceği kaydedilirken, Avusturya'dan da Yevgen Konoplyanka'ya talip çıktığı aktarıldı.

Süper Lig'de Yevgen Konoplyanka transferi bombası! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

YEVGEN KONOPLYANKA KİMDİR?
29 Eylül 1989'de Ukrayna'da dünyaya gelen Yevgen Konoplyanka, kariyerine Dnipro'da başladı. 2015-16 sezonunda Sevilla'ya transfer oldu.

Süper Lig'de Yevgen Konoplyanka transferi bombası! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Yevgen Konoplyanka, Schalke 04'te kiralık forma giymesinin ardından 2017-18 sezonunda 12.5 milyon euroya Alman temsilcisine bonservisiyle katıldı. Yevgen Konoplyanka, 2019-20 sezonunda da Shakhtar Donetsk'in yolunu tuttu.

Süper Lig'de Yevgen Konoplyanka transferi bombası! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Yıldız futbolcu, Ukrayna milli takımı ile de toplam 86 maça çıkarken 21 gol üretti.

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