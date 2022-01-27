Hull City’ye gidecek

Galatasaray'ın sözleşmesini feshetmeye hazırlandığı DeAndre Yedlin'in İngiltere'ye Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City'ye transfer olacağı iddia edildi. The Athletic'in haberine göre; ABD'li milli sağ bek, Galatasaray'daki sözleşmesini feshettikten sonra Hull City'ye olası bir transfer konusunda görüşmelerde bulunuyor. 28 yaşındaki oyuncu Türkiye'de altı yıl geçirdi. İngiltere'de zaten deneyime sahip, bu yüzden adaptasyon sorunu yaşamayacak.
FORMA İÇİN BOEY İLE YARIŞACAK
Başkan Burak Elmas da Yedlin'in ayrılığını doğruladı. Elmas, "Büyük bir ihtimalle Yedlin ayrılacak, yerine Omar'ı koyacağız. Gözü iyileşti, olumlu rapor aldık" diye konuştu. Yedlin'in ayrığıyla birlikte defansın sağında Boey ve Omar dönüşümlü forma giyecek.