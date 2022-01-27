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Galatasaray yönetiminden Torrent'i şoke eden hareket!

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da teknik direktörlük görevine getirilen Domenec Torrent iyi bir başlangıç yapamadı. Eksik bölgeleri tamamlayıp takımın performansını yukarı çekmeyi amaçlayan İspanyol teknik adam yönetime raporunu sundu. Yerli kuralına göre kiralık gönderilen iki ismin geri çağrılmasını istediğini ifade eden Torrent, yönetimden aldığı cevap sonrası şoke oldu. İşte yaşanan flaş gelişmenin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2022 Perşembe 13:32
Galatasaray yönetiminden Torrent'i şoke eden hareket!

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent kötü gidişatı durdurup, çıkış yakalamak için yoğun mesai harcıyor. Muslera'nın yokluğunda İsmail Çipe ve Fatih Öztürk'ten beklenen verimi alamayan İspanyol teknik adam Giresun'da kiralık oynayan Okan Kocuk'un yanı sıra Adana'da forma giyen Yunus Akgün'ü kullanabileceğini söyledi.

Galatasaray yönetiminden Torrent'i şoke eden hareket!

İspanyol hoca, yerli kuralına göre iki ismin sisteminde önemli yer sahibi olabileceğini bu yüzden de oyuncuları geri çağırmak istediğini yönetime rapor etti.

Galatasaray yönetiminden Torrent'i şoke eden hareket!

O CEVAP SONRASI ŞOKE OLDU!
Türkiye'nin haberine göre; Torrent yöneticilerden "Geri çağırma opsiyonumuz yok" cevabı alınca adeta şoke oldu. "Gelişim için yollanan oyuncuların sözleşmesine neden geri çağırma opsiyonu konulmadı?" diyen Torrent "Oyuncu beklenenden önce potansiyeline ulaşırsa sezon sonu neden beklensin ki?" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

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