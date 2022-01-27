Galatasaray yönetiminden Torrent'i şoke eden hareket!

İspanyol hoca, yerli kuralına göre iki ismin sisteminde önemli yer sahibi olabileceğini bu yüzden de oyuncuları geri çağırmak istediğini yönetime rapor etti.

O CEVAP SONRASI ŞOKE OLDU!

Türkiye'nin haberine göre; Torrent yöneticilerden "Geri çağırma opsiyonumuz yok" cevabı alınca adeta şoke oldu. "Gelişim için yollanan oyuncuların sözleşmesine neden geri çağırma opsiyonu konulmadı?" diyen Torrent "Oyuncu beklenenden önce potansiyeline ulaşırsa sezon sonu neden beklensin ki?" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.