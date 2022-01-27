Galatasaray transfer haberleri | "Mohamed Elneny imzanın eşiğinde"

Süper Lig 'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Galatasaray , transfer çalışmalarına yoğunlaştı. 6 numara bölgesi için takviye planlayan Aslan'da, Orel Mangala ismi gündeme gelmişti.

Mısır basını, bu doğrultuda flaş bir haber yayınladı ve Galatasaray'ın Mohamed Elneny'ye imza attırmak üzere olduğunu yazdı. Habere göre; sezon sonunda Arsenal ile olan sözleşmesi sona erecek olan Elneny, şimdiden Topçular'dan ayrılmak için görüşmeler yapıyor.

Elneny ile Galatasaray'ın yanı sıra, Roma, Ittihad Jeddah ve Newcastle United'ın da ilgilendiği belirtildi.