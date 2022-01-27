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Galatasaray transfer haberleri | "Mohamed Elneny imzanın eşiğinde"

Fatih Terim ile yollarını ayıran ve Domenec Torrent ile de henüz puanla tanışamayan Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kadrosuna mutlaka bir 6 numara takviyesi yapacak olan Aslan'ın gündeminde birçok isim vardı. Mısır basını, sarı kırmızılıların Arsenal'den Mohamed Elneny'yi kadrosuna katmak üzere olduğunu yazdı. (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2022 Perşembe 09:06 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2022 Perşembe 09:08
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Galatasaray transfer haberleri | "Mohamed Elneny imzanın eşiğinde"

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Galatasaray, transfer çalışmalarına yoğunlaştı. 6 numara bölgesi için takviye planlayan Aslan'da, Orel Mangala ismi gündeme gelmişti.

Galatasaray transfer haberleri | "Mohamed Elneny imzanın eşiğinde"

Mısır basını, bu doğrultuda flaş bir haber yayınladı ve Galatasaray'ın Mohamed Elneny'ye imza attırmak üzere olduğunu yazdı. Habere göre; sezon sonunda Arsenal ile olan sözleşmesi sona erecek olan Elneny, şimdiden Topçular'dan ayrılmak için görüşmeler yapıyor.

Elneny ile Galatasaray'ın yanı sıra, Roma, Ittihad Jeddah ve Newcastle United'ın da ilgilendiği belirtildi.

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