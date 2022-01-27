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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Gedson Fernandes'ten Galatasaray tişörtlü paylaşım!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimlerden Gedson Fernandes, sosyal medya hesabı üzerinden Galatasaray tişörtüyle çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Bu paylaşım sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2022 Perşembe 14:20 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2022 Perşembe 14:35
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Gedson Fernandes'ten Galatasaray tişörtlü paylaşım!

Spor Toto Süper Lig'de zirvenin çok uzağında kalan Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için ara transfer dönemi çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılıların gündemindeki isimse eski futbolcusu Gedson Fernandes...

Aslan'ın transfer listesindeki oyunculardan olan Gedson Fernandes, sosyal medya hesabı üzerinden Galatasaray tişörtüyle çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Bu paylaşım sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

SONRADAN SİLDİ

Gedson Fernandes, transfer gündemini hareketlendiren bu gönderisini kısa süre sonra sildi.

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