GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Gedson Fernandes'ten Galatasaray tişörtlü paylaşım!

Spor Toto Süper Lig'de zirvenin çok uzağında kalan Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için ara transfer dönemi çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılıların gündemindeki isimse eski futbolcusu Gedson Fernandes...

Aslan'ın transfer listesindeki oyunculardan olan Gedson Fernandes, sosyal medya hesabı üzerinden Galatasaray tişörtüyle çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Bu paylaşım sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

SONRADAN SİLDİ

Gedson Fernandes, transfer gündemini hareketlendiren bu gönderisini kısa süre sonra sildi.