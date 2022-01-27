GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray çok istemişti! Samuel Kalu o takıma imzayı attı

Süper Lig'de zirvenin bir hayli gerisinde kalıp düşme hattına yaklaşan Galatasaray'da ara transfer dönemi çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bu arada sarı-kırmızılıların sezon başında ilgilendiği Samuel Kalu'nun da yeni takımı belli oldu.
Galatasaray'ın sezon başında renklerine bağlamak için büyük uğraş verdiği ancak son anda takımında kalan Nijeryalı kanat oyuncusu, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'a imza attı.
Fransız basınında yer alan haberlere göre Watford bu transfer için Bordeaux'ya 3-4 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödeyecek. Kalu, İngiliz ekibiyle 2025'e kadar sözleşme imzaladı.