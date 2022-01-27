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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray çok istemişti! Samuel Kalu o takıma imzayı attı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray'ın sezon başında renklerine bağlamak için büyük uğraş verdiği 24 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusu Samuel Kalu, İngiltere Premier Lig'e transfer oldu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2022 Perşembe 11:57
TUĞÇE ERGİNKOÇ
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray çok istemişti! Samuel Kalu o takıma imzayı attı

Süper Lig'de zirvenin bir hayli gerisinde kalıp düşme hattına yaklaşan Galatasaray'da ara transfer dönemi çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bu arada sarı-kırmızılıların sezon başında ilgilendiği Samuel Kalu'nun da yeni takımı belli oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray çok istemişti! Samuel Kalu o takıma imzayı attı

Galatasaray'ın sezon başında renklerine bağlamak için büyük uğraş verdiği ancak son anda takımında kalan Nijeryalı kanat oyuncusu, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'a imza attı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray çok istemişti! Samuel Kalu o takıma imzayı attı

Fransız basınında yer alan haberlere göre Watford bu transfer için Bordeaux'ya 3-4 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödeyecek. Kalu, İngiliz ekibiyle 2025'e kadar sözleşme imzaladı.

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